友邦獲批在湖北組建 集團第9間內地分支機構

友邦保險(01299)宣布，中國銀保監會已經批准集團旗下的友邦中國，於湖北省籌建分公司，成為友邦在內地的第9家分支機構。集團首席執行官兼總裁李源祥表示，這是繼四川分公司於4月開業後，友邦在中國內地地域拓展策略的重要一步。友邦中國首席執行官張曉宇則表示，湖北作為全國的主要交通樞紐，位處內地中部優越地理位置，支持快速經濟發展。此外，當地亦是內地高等教育的重要中心，這將有助友邦發掘培育專業的保險人才。友邦周二收報93.75元，微升0.1%。

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友邦是內地首家全資擁有外資獨資人身保險公司的企業，組建在即的四川分公司之外，友邦目前在上海、北京、廣東、深圳、 江蘇、天津、河北亦設有分支機構。

內地市場近年逐漸成為友邦新業務價值貢獻的主要地區。儘管疫情導致內地業務去年的新業務價值較前年下降17%至9.68億美元，年內該分部稅後營運溢利仍增長14%。

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