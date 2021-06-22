【置業調查】逾46%受訪者擬未來12個月入市 比例屬3年來次高 代理：今年樓價有望升15%

今年新盤排隊排推售浪接浪，樓市升勢強勁，樓價本年至今已升逾5.6%。香港置業於6月中進行的調查發現，達4成人認為投資房地產最穩健，為自2020年第3季有紀錄以來4季新高紀錄。另外有59.4%受訪者認為，未來12個月香港樓價走勢平穩向好，按季升5.6個百分點，比例創12季即3年新高。

香港置業研究部董事王品弟表示，香港置業於6月中透過問卷形式進行2021年第二季「客戶置業意向調查」，成功收回367份有效問卷，達4成(40.3%)人認為投資房地產最穩健，其次為股票/基金佔19.6%，現金/活期存款及黃金分別佔12%及11.7%，外幣定存及其他分別佔7.9%及6.3%(圖一)。王品弟認為，環球市場資金泛濫，銀紙面對貶值，加上低息環境持續，吸引買家投資於磚頭抗通脹，樓市交投活躍。

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

入市意慾方面，調查亦發現，計劃未來12個月入市受訪者佔46.3%，按季微跌，不過比例仍屬3年來次高。同時，樓價走勢成影響受訪者對入市決定的重要因素，佔22.9%，按季升約4.8個百分點，房屋供應以19.3%位居其次，按季升4.8個百分點，樓控措拖以15%排第三，息率走勢以14.7%排第四。

王品弟指出，數字反映樓價展開升浪之際，不少人關心物業樓價是否合預算。此外，關心房屋供應的人明顯增加，可見不少準買家入市前留意未來房屋供應會否增減，從而影響長遠樓價走勢。



王品弟指出，調查顯示，達4成(40.3%)人購買物業主要用途為換樓，按季升5.4個百分點，用作上車的受訪者以31.3%居次位，用作投資的以28.3%排最後 。政府放寛按保激活換樓動力，不少市民細屋換大屋。

【多圖】獲爸爸支持上車 斥496.5萬入市得寶花園 高層光猛間隔實用，詳見【下一頁】



香港置業營運總監及九龍區董事馬泰陽表示，全港最長的鐵路綫屯馬綫將於6月底全綫通車，加上本港低息環境料延續一段時間，兩大利好因素勢成推升樓市「助燃劑」。與此同時，疫情回穩，經濟穩步復甦，中港通關有望，預計今年樓價升幅達15%。在住宅眾多板塊中，預計豪宅市場續受本地富豪以及「新香港人」兩大購買力支持，有力跑贏大市，不少買家通關前偷步入市，破頂成交湧現。

【室內設計】慳錢老婆花35萬裝修450呎公屋 按老公喜好設計迷你浴缸 愛貓享「小遊樂場」 獲網民讚有心思，詳見【下一頁】



馬泰陽表示，美國聯儲局暗示2023年底前或會加息兩次，不過環球資金充裕，即使加息，幅度亦料輕微，目前仍處低息環境，吸引資金流入磚頭。預計下半年發展商將繼續積極推盤，預計全年一手私宅註冊量達18,200宗，按年升18％；二手方面，隨著二手業主趨惜售，叫價進取，減價盤源料減少，預計下半年二手不及上半年表現活躍，不過預測全年仍達63,500宗，按年升35%，屆時將創９年新高。

【iBond2021】iBond周四上市 一文看清全方位追揸沽策略 專家：不要心急首天沽貨，詳見【下一頁】

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：陳詠妍