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香港樂高®探索中心舉辦本港首屆「拼砌小達人」大賽 11名優勝者今誕生 小粉絲展現創意成品牌大使

理財智慧 20:55 2021/06/22

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香港樂高®探索中心今年3月在K11 MESUA開幕，近月首次在港舉辦「拼砌小達人」大賽。11 位小朋友經過多番考驗後，今日正式成為「2021年度拼砌小達人」，除了在未來一年成為香港樂高®探索中心的大使。每位勝出者分別獲得2張香港樂高®探索中心全年通行證，以及出席特別活動的機會，更可以與模型拼砌達人梁進業學習，一起進行更多 LEGO® 創作。

今屆「拼砌小達人」大賽有四大主題，分別是未來交通工具、我心目中理想的遊樂場、我的庭園以及我最喜愛的香港地標。經過一個月的招募，接近500名參加者遞交了參賽作品，其中20位小朋友今獲邀請到香港樂高®探索中心，參加「拼砌小達人」總決賽。他們需在限時內，並於一眾評審面前利用 LEGO® 拼砌出他們的作品。

    點擊圖片放大
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是次比賽大會評判包括：默林娛樂亞太區業務拓展總監Ben Sweet、香港樂高®探索中心總經理麥婉嫻、樂高®香港有限公司總經理（香港、澳門、台灣）Troy Taylor、樂高®香港有限公司行銷總監（香港、澳門、台灣）岑皓祺，以及全球第13位及首位大中華區的華人樂高®認證大師洪子健，他們依照小朋友的創意和拼砌技巧，選出了 11 位小朋友成為第一屆拼砌小達人。

在比賽中脫穎而出的11位小朋友，將會聯同較早前樂高®熊貓設計比賽的冠軍——張泓正小朋友，一同成為2021 年度香港樂高®探索中心拼砌小達人。

經常與小朋友交流的模型拼砌達人梁進業表示：「香港樂高®探索中心的創意陣容將會變得更加強大！我們很期待與剛剛誕生的拼砌小達人團隊合作，製作更多有趣吸引的 LEGO® 作品，在今個夏天給予來到香港樂高®探索中心的遊人耳目一新的感覺。」

 

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撰文 : 陳楚琨

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