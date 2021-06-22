【iBond2021】iBond周四上市 一文看清全方位追揸沽策略 專家：不要心急首天沽貨

第8批iBond（通脹掛鈎債券）（新上市編號：04246）分配結果周一（21日）出爐，每人最多分到3手。iBond將於6月23日發行，於6月24日在聯交所上市。今批iBond共獲得70.9萬人認購，涉資539.5億元，最終發行額為200億港元，認購人數及金額雙雙創歷年新高。



回顧過去7期iBond上市首日表現，以2011年發行的iBond的首日升幅最高，達6.7%，而去年、即2020年發行的iBond的升幅最低，為2.75%。是次推出的iBond，每手價格為1萬元，並設有2厘的「保底息」。iBond將於本周四掛牌上市，市場不少專家預期最高升幅可達106元，即每手賺約600元，如手持3手，最高可賺1,800元。

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不過，作為抗通脹及分散風險的投資之旗，究竟手持iBond的人士，應於上市當天即日沽出，還是持有三年至到期後才贖回呢？《iMoney》請來晉裕集團投資策略師陳俊業為大家逐一分析。



陳俊業先提醒手持iBond的投資者，是iBond是債券而不是股票，如投資者直接透過香港結算公司或經券商持有iBond，可直接經聯交所出售iBond；但若透過配售銀行持有iBond，須向銀行發出指示，將iBonds由債券戶口轉移至股票戶口，或轉移至券商或香港結算公司的戶口，才可聯交所出售iBond，當中轉倉涉及時間及費用。

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他表示，一般來說，在債市中沽出ibond的價格相對較低，因為債券的價格已反映了手續費，有意沽出ibond的投資者，可以趁iBond在股票市場掛牌後，看看其價格表現，再決定於哪一個市場沽出。

在「追、揸、沽」策略方面，對於短綫投資者，陳俊業表示如升至103元的水平可考慮沽出，「如ibond於一至兩星期間有3%左右的升幅，年度化的回報來說是相當高的，如至103元時沽出，是個不錯回報。」不過，他認為根據以往的經驗，ibond於上市的首數天價格會特別低，「不少散戶會於首天沽出，沽出的數量一定大過買入量，價格會相對較低水，如2020年的ibond，上市首數天達102.5元至103元的水平，但過了半個月後，可升至104元的價位，最高更升至105元水平。」因此，陳俊業建議投資者不需急於在上市頭數天沽出iBond，可待上市一兩個星期，或一個月後才沽出，可能獲利更豐厚。



對於一些較年長，或追求穩定回報的人士，他認為可長綫持有iBond，他解釋，「iBond是三年期的，其特性是根據通脹率去派息，也有最少2厘的保證回報，以今天那麼低息的環境來說，債券息率有2厘以上，是個不錯的選擇。再加上美國聯儲局持續放水，香港未來半年至一年在面對偏向高通脹的情況，相信未來平均通脹率大概3%至4%的水平，在這個情況下，我相信iBond的價格會堅挺，可考慮中長線投資，或者可以持有三年到最後贖回。」

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記者：陳詠妍



