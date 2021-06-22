歐盟對Google廣告部門　展開反壟斷調查

歐盟委員會周二（22日）對Google展開一項新調查，評估公司是否偏愛自家網絡廣告技術服務，從而違反反壟斷規則。

據《CNBC》報道，歐盟委員會執行副總裁Margrethe Vestager表示，Google收集數據用於出售廣告，同時具備網絡廣告中介身份，「Google幾乎存在於網絡展示廣告供應鏈的各個層面，我們擔心 Google 使競爭對手的線上廣告更難以在廣告技術堆疊中競爭。」

在新調查中，委員會將評估Google對廣告商、出版商和其他第三方訪問用戶身份和用戶行為數據的能力，所施加的限制。Google發言人指，每天都有數以千計的歐洲企業使用公司廣告產品，而選擇原因是因為Google具有競爭力且有效。「我們將繼續與歐盟委員會合作，回答他們的問題，並向歐洲企業和消費者展示我們產品的好處。」

報道提及，法國競爭管理機構早前因谷歌濫用其在線廣告行業的市場支配力，而對其處以 2.2 億歐元罰款。

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責任編輯：黎淑雯