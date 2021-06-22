【新股IPO】奈雪的茶2150招股第三日借出孖展逾1055億元超額認購206倍 傳上限19.8元定價

奈雪的茶（新上市編號：02150）將於明日（23日）截飛，有意入飛的投資者要把握時間了。綜合多間券商數據，奈雪的茶認購反應不俗，是近期同期招股新股中表現較優的新股，截至周二（22日）傍晚暫累計借出逾1,055億元孖展額，其中耀才借出近182億元，輝立借出137億元，相當於公開發售部分錄得超額認購逾206倍。另國際配售部份已於今日（22日）下午截飛。

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另一方面，稍早前有消息指，奈雪的茶將以招股上限19.8元定價。奈雪的茶是次計劃發售約2.57億股，招股價介乎17.2元至19.8元，集資最多約51億元，一手500股，每手入場費9999.7元。摩根大通、招銀國際及華泰國際為聯席保薦人。

奈雪的茶是次引入5名基石投資者，當中包括瑞銀資產管理、匯添富基金、廣發基金、乾元復興及南方基金，合共認購1.55億美元（約12億港元），佔是次發行約25%。

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此外，奈雪的茶​截至9月底止9個月，虧損2751.3萬元，2019年同期虧損387.1萬元，非國際財務報告準則經調整淨利潤448.4萬元，2019年同期為1685.5萬元。

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記者：張以正