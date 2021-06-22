  • 28°C
香港時間 : 2021622日 (二) 20:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【商業太空之旅】聯署禁亞馬遜創辦人貝索斯返回地球 原因竟是億萬富翁不應在地球存在

環球政經 19:56 2021/06/22

分享：

亞馬遜創辦人謝夫·貝索斯（Jeff Bezos）月初宣布，他將在7月20日與弟弟以及在拍賣中出價最高的買家，乘坐旗下太空公司藍色起源（Blue Origin）新雪帕德火箭（New Shepard），航行至太空與地球大氣層的分界線「卡門線」（Karman line）。不過在消息公布後，網上有萬名民眾聯署，要求「別讓貝索斯返回地球」。

【兼職推介】政府部門招兼職 時薪192元只要求中學學歷 原來最緊要呢個條件【下一頁

    點擊圖片放大
    +12
    +11

綜合外媒報道指出，在貝索斯公布你們的太空之旅後，有民眾在Change.org上分別發起兩份聯署，要求貝索斯「不要返回地球」。其中一份聯署更寫道：「億萬富翁不應該存在於地球或太空中，如果他們決定要去太空，他們應該留在那裡。」

【數據公布】5月份消費物價指數出爐 綜合消費物價指數按年升1% 基本通脹率為0.2%【下一頁

而到目前為止，兩份聯署的請簽署人數已經超過了8萬，其中一份「別讓貝索斯返回地球」的聯署已有6萬人簽字；至於另一份「禁止貝索斯重返地球」的聯署亦有2萬人簽署，而人數尚在增加中。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文 : 陳楚琨

相關文章

【數據公布】5月份消費物價指數出爐 綜合消費物價指數按年升1% 基本通脹率為0.2%
今日
【數據公布】5月份消費物價指數出爐 綜合消費物價指數按年升1% 基本通脹率為0.2%

你可能感興趣

【數據公布】5月份消費物價指數出爐 綜合消費物價指數按年升1% 基本通脹率為0.2%
今日 19:26
【數據公布】5月份消費物價指數出爐 綜合消費物價指數按年升1% 基本通脹率為0.2%
亞馬遜（Amazon，美：AMZN） 地球 拍賣 貝索斯

上一篇文章

【新股IPO】奈雪的茶2150招股第三日借出孖展逾1055億元超額認購206倍 傳上限19.8元定價

下一篇文章

【下半年部署】大摩最新中港焦點股名單 包括7隻本港上市股份
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱