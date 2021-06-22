【商業太空之旅】聯署禁亞馬遜創辦人貝索斯返回地球 原因竟是億萬富翁不應在地球存在

亞馬遜創辦人謝夫·貝索斯（Jeff Bezos）月初宣布，他將在7月20日與弟弟以及在拍賣中出價最高的買家，乘坐旗下太空公司藍色起源 （Blue Origin） 的 新雪帕德火箭（New Shepard），航行至太空與地球大氣層的分界線「卡門線」（Karman line）。 不過在消息公布後，網上有萬名民眾聯署，要求「別讓 貝索斯 返回地球」。

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綜合外媒報道指出 ，在 貝索斯公 布你們的太空之旅後，有民眾在 Change.org上 分別發起兩份聯署，要求 貝索斯「不要返回地球」。 其中一份聯署更寫道：「億萬富翁不應該存在於地球或太空中，如果他們決定要去太空，他們應該留在那裡。」

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而到目前為止，兩份聯署的請簽署人數已經超過了8萬，其中一份「別讓 貝索斯 返回地球」的聯署已有6萬人簽字；至於另一份「禁止 貝索斯 重返地球」的聯署亦有2萬人簽署，而人數尚在增加中。

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