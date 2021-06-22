【滙豐HSBC】網上及流動理財服務只供在香港使用？　滙豐恒生：香港客戶於海外可如常使用（第二版）

▲ 【滙豐HSBC】滙豐通知客戶：網上及流動理財服務只供在香港使用

HSBC滙豐向客戶發出通知，提醒由香港上海滙豐銀行所提供的網上及流動理財服務，只供香港客戶在香港使用。倘香港客戶在香港以外地方使用網上或流動理財服務，滙豐未必獲准在客戶所在地提供相關產品或服務。而恒生的手機應用程式亦有相關提示。

滙豐回覆本報查詢指，強調香港客戶可以如常於海外使用網上及流動理財服務，沒有更改相關服務的計劃。是次條款更新，是將目前的「滙豐網上理財條款及細則」及「香港滙豐流動理財應用程式及流動保安編碼條款及細則」合併為單一文本，方便客戶能一併查閱。滙豐在其他營運地點亦有類似條款。滙豐就此事為客戶帶來不便致歉。

恒生：去年較早時候已加設相關提示

恒生則回應指，相關提示旨在向客戶作出提醒。一貫以來，客戶在香港以外地方亦可使用流動理財服務應用程式辦理銀行及理財事宜。然而由於香港以外地方的監管法規或會有所不同，客戶在當地使用應用程式時或未能啟動部分功能。為提醒在香港以外地方使用應用程式的客戶留意相關情況，該行去年較早時候已在應用程式內加設相關的提示。

有傳媒引述滙豐網上通告指，7月26日起將推出網上及流動理財保款修訂版本。通告提到，滙豐在香港特別行政區受監管和獲准進行銀行服務，網上及流動理財服務只供在香港的滙豐客戶在香港使用。

（第二版加入滙豐及恒生最新回應）

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