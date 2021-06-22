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【新股IPO】越秀服務6626傳以下限4.88元定價

股樓投資 19:27 2021/06/22

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越秀（00123）擬分拆物業管理業務越秀服務(新上市編號：06626）已於周一（21日）截飛，消息指越秀服務擬以招股價下限4.88元定價，其招股範圍介乎4.88至6.52元；發售3.697億股，集資18.04億至24.1億元，一手500股計，每手入場費為3292.9元，將於6月28日掛牌，農銀、建銀、中信建投及越秀融資為聯席保薦人。

越秀服務招股反應未見突出，綜合多間券商數據顯示其孖展認購更一度出現抽飛情況，共錄得9.1億元孖展認購，超購2.75倍，其中富途借出3.88億元。

【新股IPO】醫脈通已通過上市聆訊 擬集資5億美元，見【下一頁】

另一方面，越秀服務引入了10位基石投資者，共認購約7.772億元股份，相當於總集資額約三分一。當中，基石投資者包括新華資產管理、嘉信金融、金蝶 （00268） 、商湯科技、華科資本、索菲亞家居的兩名董事等。

據招股書顯示，公司為大灣區綜合物途管理的龍頭企業之一。截至去年年底，公司在管面積達3260萬平方米，在管項目達215個。越秀服務去年營業收入按年增30%至11.7億元人民幣，其中非商業物業管理及增值服務業務佔收入69.4%，物業管理服務、非業主增值服務及社區增值服務的營收分別為3.4億、3.3億及1.3億元人民幣。去年公司整體毛利率上升7.3個百分點至34.5%。純利方面，公司去年錄得2億元人民幣，按年增118%。

延伸閱讀：藥明生物上調盈利指引 獲多間大行唱好 股價創上市新高

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記者：張以正

越秀服務（06626） IPO 港股

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