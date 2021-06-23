【高息抗通脹】盤點美股8大高息藍籌股　最低一隻派息5厘

全球通脹升溫之際，抗通脹資產成為了資金的熱門追逐對象，包括房地產投資信託基金（REITs）、各類大宗商品以及通脹保護債券，皆錄得不少升幅。

除了上述三類典型的抗通脹資產之外，高息股等亦能起到相似的作用。據財經媒體《巴隆氏》報道，分析師篩選了標普500指數中收益率最高的股票，並從中選擇了8間公司，股息率在5厘至7.5厘之間，最高一隻為煙草公司Altria（MO），股息率高達7.5厘。

8隻美股高息股（見下圖）

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值得一提的是，上述的8間美國高息藍籌股，當中有三間為能源股。去年3月能源股股價收疫情波及重挫，不過隨著近期經濟復甦，油價已經反彈至70美元水平之上，石油股也因此重獲資金青睞。

摩根士丹利分析師Devin McDermott極為看好埃克森美孚（Exxon Mobil），認為該公司第二季現金流強勁，股息保障（dividend coverage）比例是近10年來最高水平，因此將其列為首選股。以近期股價計算，埃克森美孚的股息率為5.7厘。

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编辑：李勝男