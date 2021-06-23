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倫敦地鐵全線手機上網 簡世德承諾2024年達成

環球政治 09:05 2021/06/23

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民眾進入英國倫敦地鐵地下區域後，手機收不到任何網絡實屬正常。惟有關情況將迎來轉變，倫敦市長簡世德表示，希望2024年底時，手機在所有倫敦地鐵站內都收到網絡信號。倫敦交通局透露，網絡覆蓋工作很將開始，部分繁忙地鐵站明年有望優先完成相關工作。

全球最低企業稅或現變數 英國爭取豁免倫敦金融業 【下一頁】

倫敦市長簡世德（Sadiq Khan）表示，倫敦地鐵將在2024年年底，完成全線覆蓋手機網絡。

倫敦交通局（Transport for London;TfL） 透露，將在部分較為繁忙車站，包括Oxford Circus及Tottenham Court Road等，開展相關工作。明年底時，部分車站將成首批覆蓋網絡的車站。

交通局已向全球4G及5G連接基礎設施供應商BAI Communications（BAI）授權，簽訂為期20年協議，協助建設地鐵手機網絡。

簡世德上月競選市長時承諾，若成功連任，將為倫敦地鐵鋪設手機網絡。簡世德表示，很高興能為選民兌現承諾。

英國樓價再創新高 2015年來增長最強6月 【下一頁】

交通局首席技術官維爾馬（Shashi Verma）表示，倫敦地鐵歷史可追溯至19世紀。為地鐵車站提供手機網絡服務，將令其可以迎合21世紀顧客服務需求。顧客可以在地鐵內輕鬆和他人保持聯絡，預期工程會為交通局帶來長期收益，並支持倫敦市經濟增長。

責任編輯：李俊儀

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