燕麥奶市場規模持續增加　料到2026年達約528億

▲ 有報告指出，預計全球燕麥奶市場規模到2026年將達68億美元(約528億港元）。

全球燕麥奶市場規模持續增加，據調研機構Reportlinker報告指出，預計到2026年將達68億美元(約528億港元）。

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報告指出，全球燕麥奶市場規模預計到2026年達68億美元，在預測期內以13. 4%增長。報告解釋，近年乳糖不耐症（Lactose intolerance）的患病人數增加，加上消費者尋找營養豐富的替代品和低熱量飲食，促使製造商研發更多新產品。尤其疫情期間，消費者對燕麥奶的需求更是持續增加。

事實上，全球消費者都逐漸轉向食用含豐富蛋白質和低脂的食品，增加對燕麥奶的需求。同時，燕麥奶易於消化，因此被視為飲料界的「新寵」，被廣泛用於製作奶昔和沙冰。近年推出的燕麥奶除了原味外，亦有不同口味如香草及咖啡味等供消費者選擇。報告預料，燕麥奶的市場規模在未來幾年有可觀增長。

報告指，北美、歐洲和亞太地區具有不少品牌推出燕麥奶產品，為燕麥奶衍生增長機會。不過，由於許多國家政府實施的封鎖措施，工廠因而關閉，生產一度受到阻礙導致供應鏈中斷。

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責任編輯：張凱琳