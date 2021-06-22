【多圖】獲爸爸支持上車　斥496.5萬入市得寶花園　高層光猛間隔實用

500萬元以下的上車盤買少見少，若想住市區私樓，又要求位置方便，或者就要考慮住細些少。美聯物業九龍灣淘大花園分行首席高級營業經理黃家明表示，最近有慈父出資協助子女置業，得寶花園一個一房戶以496.5萬元成交。

成交單位為得寶花園D座高層08室，實用面積265平方呎，屬一房間隔，內櫳企理，吸引外區用家承接自用。據悉，買家得到父親支持及協助，睇樓3天即以496.5萬元承接單位，實用呎價18,736元。

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資料顯示，原業主於2015年2月以357萬元購得，是次轉手帳面獲利139.5萬元，升值約39%。得寶花園向來屬九龍區內上車熱門選擇，不時有500萬元以下放盤，屋苑又鄰近九龍灣地鐵站、巴士和小巴站，交通便利，同時設有基座商場，毗鄰淘大商場及德福廣場，生活配套完善，受區內外上車客青睞。惟屋苑於1984年入伙，樓齡37年，入住或需留意單位及大廈之保養、維修狀況。

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