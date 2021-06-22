  • 28°C
香港時間 : 2021622日 (二) 20:58
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【Amazon】亞馬遜、Flipkart遭投訴不斷　印度擬設例限制電商

商業 19:48 2021/06/22

分享：

近日印度政府提議禁止在電商網站上舉辦限時搶購，並表示電商平台的相關企業不能成為銷售商。若提議通過，意味著印度將近一步緊縮電商規定，亞馬遜與沃爾瑪旗下印度電商公司Flipkart將會首當其衝被限制。

亞馬遜 （Amazon）一直期望擴充印度市場業務，惟近日印度政府提議禁止在電商網站上舉辦限時搶購，並表示電商平台的相關企業不能成為銷售商。若提議通過，意味著印度將近一步緊縮電商規定，亞馬遜與沃爾瑪旗下印度電商公司Flipkart將會首當其衝被限制。

【疫市開店】UA結業場地被瓜分　嘉禾進駐大埔超級城　將於今年第三季開幕

印度消費者事務部（Ministry of Consumer Affairs）周一（21 日）提議禁止電商舉辦限時搶購活動時表示，當地實體零售商埋怨外國電商使用複雜的業務結構繞過印度法律，而電商舉辦的限時搶購活動在節日期間非常受歡迎，使他們無法與網上的大幅折扣競爭。亞馬遜和 Flipkart 則表示，他們將遵守所有印度法律。而亞馬遜週一表示，正在審查規則草案，沒有立即發表評論。

印度政府聲明稱，該提案適用於印度和外國參與者，將公開徵求意見至 7 月 6 日，同時亦補充，電商平台需想出一套方案，讓消費者可根據原產地快速找到產品，為國內商品提供公平機會。據外媒路透社報道，有電商高層表示，該提議從根本上改變電商的營運模式，更像是對電商制定的營運政策。他補充，該提議極具破壞性。

【限聚令放寬】C類及D類餐廳共佔比約6%　餐飲業界：不放寬A類及B類等同沒有放寬

【5000元消費券】HKTVmall將接受以AlipayHK付款　全單9折兼享額外折上折

責任編輯：張凱琳

相關文章

【大嘥鬼】英國傳媒發現亞馬遜銷毀大量全新貨品　包括各樣家電、口罩
今日
【大嘥鬼】英國傳媒發現亞馬遜銷毀大量全新貨品　包括各樣家電、口罩
【5000元消費券】HKTVmall將接受以AlipayHK付款　全單9折兼享額外折上折
今日
【5000元消費券】HKTVmall將接受以AlipayHK付款　全單9折兼享額外折上折
【限聚令放寬】C類及D類餐廳共佔比約6%　餐飲業界：不放寬A類及B類等同沒有放寬
今日
【限聚令放寬】C類及D類餐廳共佔比約6%　餐飲業界：不放寬A類及B類等同沒有放寬
【商場優惠】大埔超級城推出1折感謝月　兼有30間商戶半價禮券
今日
【商場優惠】大埔超級城推出1折感謝月　兼有30間商戶半價禮券
【韓國商機】居家抗疫及無法去韓國　網店韓國食品生意增3成
今日
【韓國商機】居家抗疫及無法去韓國　網店韓國食品生意增3成

你可能感興趣

【大嘥鬼】英國傳媒發現亞馬遜銷毀大量全新貨品　包括各樣家電、口罩
今日 15:33
【大嘥鬼】英國傳媒發現亞馬遜銷毀大量全新貨品　包括各樣家電、口罩
【5000元消費券】HKTVmall將接受以AlipayHK付款　全單9折兼享額外折上折
今日 14:10
【5000元消費券】HKTVmall將接受以AlipayHK付款　全單9折兼享額外折上折
【限聚令放寬】C類及D類餐廳共佔比約6%　餐飲業界：不放寬A類及B類等同沒有放寬
今日 12:25
【限聚令放寬】C類及D類餐廳共佔比約6%　餐飲業界：不放寬A類及B類等同沒有放寬
產品 零售 銷售 印度 Amazon 路透社 商品

下一篇文章

【疫市求生】網購崛起拖垮線下門市？　奢侈品LVMH：門店仍是零售業的未來
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【消費優惠】品牌優惠停不了　網購、門市、零售折扣著數多（附優惠表一覽/不斷更新）
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【順豐運費】順豐調整熱門智能櫃收費　24小時內未取件將收取10元作慈善用途
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【限聚令放寬】港府按「疫苗氣泡」放寬部分限聚令　一文看清食肆疫苗接種要求　酒吧及派對房間重開條件
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場
【LINE FRIENDS】LINE FRIENDS設POP-UP STORE　5月中登陸apm及希慎廣場
【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元可自製杯麵
【周末好去處】日清「合味道紀念館」於尖沙咀正式開幕　最平60元可自製杯麵
【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？
【武漢肺炎】員工不幸確診 　是否要隔離全公司同事？