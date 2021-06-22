【Amazon】亞馬遜、Flipkart遭投訴不斷　印度擬設例限制電商

▲ 近日印度政府提議禁止在電商網站上舉辦限時搶購，並表示電商平台的相關企業不能成為銷售商。若提議通過，意味著印度將近一步緊縮電商規定，亞馬遜與沃爾瑪旗下印度電商公司Flipkart將會首當其衝被限制。

亞馬遜 （Amazon）一直期望擴充印度市場業務，惟近日印度政府提議禁止在電商網站上舉辦限時搶購，並表示電商平台的相關企業不能成為銷售商。若提議通過，意味著印度將近一步緊縮電商規定，亞馬遜與沃爾瑪旗下印度電商公司Flipkart將會首當其衝被限制。

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印度消費者事務部（Ministry of Consumer Affairs）周一（21 日）提議禁止電商舉辦限時搶購活動時表示，當地實體零售商埋怨外國電商使用複雜的業務結構繞過印度法律，而電商舉辦的限時搶購活動在節日期間非常受歡迎，使他們無法與網上的大幅折扣競爭。亞馬遜和 Flipkart 則表示，他們將遵守所有印度法律。而亞馬遜週一表示，正在審查規則草案，沒有立即發表評論。

印度政府聲明稱，該提案適用於印度和外國參與者，將公開徵求意見至 7 月 6 日，同時亦補充，電商平台需想出一套方案，讓消費者可根據原產地快速找到產品，為國內商品提供公平機會。據外媒路透社報道，有電商高層表示，該提議從根本上改變電商的營運模式，更像是對電商制定的營運政策。他補充，該提議極具破壞性。

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責任編輯：張凱琳