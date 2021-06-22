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【每日焦點】Facebook推新功能　另公布新廣告政策

科技 20:00 2021/06/22

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Facebook近年爭議不斷，為了吸引用戶及客戶，Facebook也積極推出新功能以及新廣告政策。

Facebook近年爭議不斷，為了吸引用戶及客戶，Facebook也積極推出新功能以及新廣告政策。Facebook宣布，在美國推出新功能語音實況聊天室，讓用戶可以收聽廣播或加入俱樂部式的現場對話。Facebook應用程式負責人Fidjii Simo表示，美國知名人士和某些Facebook群組，已可在Apple iOS設備上創建實況聊天室，供美國用戶在平台上收聽。

【Facebook】Facebook仿Clubhouse　推語音實況聊天室

除此之外，Facebook自去年與企業因仇恨言論和假新聞等問題而加強管制其廣告條例及審核廣告內容。Facebook今日（22日）舉行的廣告政策與執行手法傳媒簡介會提供發放廣告的指引、政策及執行手法等資訊，供傳媒及潛在客戶參考。

【Facebook】企業留意 Facebook廣告新政策　違例者將被停用帳戶

【其他科技新聞】

【Google程式】Google App不斷彈出「停止運作」警告訊息　一招暫時解決相關問題

【蘋果macOS】蘋果macOS 12 Monterey「AirPlay to Mac」新功能　非所有機型適用

責任編輯：曾曉汶

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