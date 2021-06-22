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【下半年部署】大摩最新中港焦點股名單 包括7隻本港上市股份

股樓投資 19:42 2021/06/22

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離上半年完結不足半個月，大摩更新了中港市場焦點股的名單，當中7隻為本港上市股份，其餘為內地上市股份。今次新加入名單的股份，包括有Tesla概念股之稱的資源股贛鋒鋰業(01772) 及A股金發科技(滬：600143) 。

【滙豐控股5】滙豐傳重組 美國投資銀行業務 4名高層將離任   詳情請看【下一頁

大摩最新本港上市焦點股一覽：

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至於焦點股名單的A股，則包括興業銀行(滬：601166)、海爾智家A股(滬：600690)、恒瑞醫藥(滬：600276)、國電南瑞(滬：600406)、璞泰來(滬：603659)、分眾傳媒(深：002027)及帝爾激光(深：300776)。而同屬A股的寶鋼股份(滬：600019)及中國巨石(滬：600176)，則被剔出本輪名單。

大摩較早前在中國股票半年展望報告亦曾指出，通貨再膨脹、私人消費復甦及定價能力等因素料對原材料、工業和金融等板塊有利，惟該行同時下調，明年6月恒生指數基本目標價至29200點。

【大行點睇】大摩下調恒指目標至29200點 看好3大投資主題利好10個板塊 另薦12隻定價能力概念股   詳情請看【下一頁

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撰文 : 李尚毅

摩根士丹利（Morgan Stanley，美：MS） 港股

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