南非不明晶體就係鑽石？ 數千人押錯寶亂挖掘（多圖）

南非早前有偏遠村莊居民發現不明晶體，有民眾因此認為當地有鑽石礦，引發「淘鑽熱」。有媒體報道指，南非是次熱潮吸引數千名「淘鑽客」前來採掘。但南非當地政府其後確認，掘出來的並非鑽石，而是相對而言十分廉價的石英。

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在南非最大城市約翰內斯堡（Johannesburg）以東186英里的一個村莊附近，一名牧羊人發現不明晶體後，當地疑似有鑽石的消息不脛而走。

有民眾認定不明晶體就是鑽石，便隨即吸引數千上人前來挖掘。當地政府見事件鬧得沸沸揚揚，遂決定取樣化驗，驗明不明晶體的真身。

當地挖掘情況

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當局周日（20日）確認，民眾掘出的晶體僅是石英，而非朝思暮想的鑽石。南非豪騰省（Gauteng）經濟發展及旅遊常務理事會成員皮萊（Ravi Pillay）表示，仍未確定地區發現石英的價值，但即使有任何價值，與鑽石相比也是十分廉價。

皮萊在挖掘區視察時，發現約有高達3,000人參與，他指事件反映南非有不少社會經濟問題。英國廣播公司（BBC）報道，涉事區域是南非國內最貧窮地區之一。南非失業率多年以來一直高企，新冠疫情更令國家經濟雪上加霜。

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儘管消息公布後已挖掘人數大減，但現場仍有不少挖掘機。皮萊要求民眾盡快離開，並撤走所有挖掘機。當地政府批評挖掘機破壞土地，不利日後放牧，亦提醒民眾群聚會增加感染新冠肺炎的風險。

責任編輯：李俊儀