  • 27°C
香港時間 : 2021623日 (三) 09:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

南非不明晶體就係鑽石？ 數千人押錯寶亂挖掘（多圖）

環球政治 08:05 2021/06/23

分享：

南非早前有偏遠村莊居民發現不明晶體，有民眾因此認為當地有鑽石礦，引發「淘鑽熱」。有媒體報道指，南非是次熱潮吸引數千名「淘鑽客」前來採掘。但南非當地政府其後確認，掘出來的並非鑽石，而是相對而言十分廉價的石英。

Gucci波鞋百幾蚊就有交易？有得睇無得著 【下一頁】

在南非最大城市約翰內斯堡（Johannesburg）以東186英里的一個村莊附近，一名牧羊人發現不明晶體後，當地疑似有鑽石的消息不脛而走。

有民眾認定不明晶體就是鑽石，便隨即吸引數千上人前來挖掘。當地政府見事件鬧得沸沸揚揚，遂決定取樣化驗，驗明不明晶體的真身。

當地挖掘情況

    點擊圖片放大
    +5
    +4

當局周日（20日）確認，民眾掘出的晶體僅是石英，而非朝思暮想的鑽石。南非豪騰省（Gauteng）經濟發展及旅遊常務理事會成員皮萊（Ravi Pillay）表示，仍未確定地區發現石英的價值，但即使有任何價值，與鑽石相比也是十分廉價。

皮萊在挖掘區視察時，發現約有高達3,000人參與，他指事件反映南非有不少社會經濟問題。英國廣播公司（BBC）報道，涉事區域是南非國內最貧窮地區之一。南非失業率多年以來一直高企，新冠疫情更令國家經濟雪上加霜。

北韓駐意大利大使被揭投奔南韓 傳因無法上繳奢侈品 【下一頁】

儘管消息公布後已挖掘人數大減，但現場仍有不少挖掘機。皮萊要求民眾盡快離開，並撤走所有挖掘機。當地政府批評挖掘機破壞土地，不利日後放牧，亦提醒民眾群聚會增加感染新冠肺炎的風險。

責任編輯：李俊儀

相關文章

特朗普曾想關押新冠患者？ 新書大爆驚人內幕
2021/06/22
特朗普曾想關押新冠患者？ 新書大爆驚人內幕
【新冠疫苗】加國放寬入境限制 完成接種國民免酒店隔離
2021/06/22
【新冠疫苗】加國放寬入境限制 完成接種國民免酒店隔離
泰國大象夜闖民居 破墻入廚房為搵食物？
2021/06/22
泰國大象夜闖民居 破墻入廚房為搵食物？
福西反擊右翼批評 斥「批評我就係批評科學」
2021/06/22
福西反擊右翼批評 斥「批評我就係批評科學」
【歐國盃】蘇格蘭中場確診 英格蘭兩將同須隔離（第二版）
2021/06/22
【歐國盃】蘇格蘭中場確診 英格蘭兩將同須隔離（第二版）

你可能感興趣

特朗普曾想關押新冠患者？ 新書大爆驚人內幕
19:02 2021/06/22
特朗普曾想關押新冠患者？ 新書大爆驚人內幕
【新冠疫苗】加國放寬入境限制 完成接種國民免酒店隔離
18:32 2021/06/22
【新冠疫苗】加國放寬入境限制 完成接種國民免酒店隔離
泰國大象夜闖民居 破墻入廚房為搵食物？
18:36 2021/06/22
泰國大象夜闖民居 破墻入廚房為搵食物？
經濟 疫情 失業 南非 路透社 英國廣播公司

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月23日 時間09:00）

下一篇文章

【歐國盃】蘇格蘭中場確診 英格蘭兩將同須隔離（第二版）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月23日 時間08:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月23日 時間08:00）
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
英國擬將香港列入免隔離入境名單
英國擬將香港列入免隔離入境名單
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）