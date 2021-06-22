  • 28°C
香港時間 : 2021622日 (二) 19:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【全球企業稅】G20聲明草案支持設定全球最低企業稅 7月拍板

宏觀解讀 18:29 2021/06/22

分享：

路透社引述G20聲明草案報道，支持設定全球最低企業稅。

路透社報道，二十國集團（G20）聲明草案顯示，成員國在7月9日至10日的會議中，將支持設定全球最低企業稅率，並呼籲盡快解決技術工作，以在10月批准實施框架。草案表示：「經過多年的討論和建基於去年取得的進展，我們已經達成歷史性的協議，將建立全新、公平、穩定的國際稅務體系。」

草案並沒有指明具體的全球最低企業稅率以及其他細節，經濟合作暨發展組織（OECD）下周將主持「包容性框架」（Inclusive Framework）會議，屆時近140個國家需對全球最低企業稅率達成一致。會議達成的細節將送往G20各國財政部長，並在7月9日至10日的會議尋求批准。

美國建議全球利得稅最低為15%　香港最終或被逼跟隨恐損競爭力，可見【下一頁】

G7財長近達成一致 全球最低企業稅率至少15%【下一頁】

為應對經濟數字化帶來的稅收挑戰，2019年5月G20/OECD包容性框架通過了一項包含兩大支柱的工作方案，並在今年1月展開公眾諮詢。G20在聲明草案中表示，支持兩大支柱的核心要素，即跨國企業利潤的重新分配以及設定全球最低稅率，並呼籲盡快解決餘下的技術性工作，以便兩大支柱的執行框架在10月能夠獲批。

七國集團（G7）在月初曾經就全球最低企業稅達成協議，同意對跨國公司徵收至少15%的企業稅。為避免跨國公司遷往海外避稅，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）在今年4月向二十國集團呼籲，在全球設立最低稅避免「逐底競爭」。

相關文章：

【全球企業稅】中國據報不同意放棄稅收優惠　耶倫﹕不會為說服部分國家給予特殊優待

【全球企業稅】英國擬爭取倫敦金融城豁免G7全球企業稅

編輯：陳健婷

 

經濟 稅務 耶倫 G20

上一篇文章

【香港富豪】瑞信﹕香港成年人均財富391萬元　百萬美元富豪人數縮水4萬至52萬

下一篇文章

【新股IPO】越秀服務6626擬以下限定價　孖展超購2.8倍錄9億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【獨家訪問】復星BioNTech疫苗接種注意什麼？　復星詳解「復必泰」副作用、接種注意事項
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】京東物流2618傳場外暗盤升59%一手賺2364元　獲超過100萬人認購凍資5500億（附短片）
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【新股IPO】時代天使6699「箍牙股」招股　一手入場費高達3.5萬元、史上最高
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【失業貸款】8萬元個人特惠貸款接受申請　陳茂波：3日接7000宗申請（附銀行申請方法）
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】iBond開賣攻略　認購最多10手就夠　專家料首日每手賺300元
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）
【iBond 2021】銀行券商推iBond優惠吸客 　送股票、孖展邊間優惠最抵？（不斷更新）