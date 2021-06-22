【全球企業稅】G20聲明草案支持設定全球最低企業稅 7月拍板

▲ 路透社引述G20聲明草案報道，支持設定全球最低企業稅。

路透社報道，二十國集團（G20）聲明草案顯示，成員國在7月9日至10日的會議中，將支持設定全球最低企業稅率，並呼籲盡快解決技術工作，以在10月批准實施框架。草案表示：「經過多年的討論和建基於去年取得的進展，我們已經達成歷史性的協議，將建立全新、公平、穩定的國際稅務體系。」

草案並沒有指明具體的全球最低企業稅率以及其他細節，經濟合作暨發展組織（OECD）下周將主持「包容性框架」（Inclusive Framework）會議，屆時近140個國家需對全球最低企業稅率達成一致。會議達成的細節將送往G20各國財政部長，並在7月9日至10日的會議尋求批准。

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為應對經濟數字化帶來的稅收挑戰，2019年5月G20/OECD包容性框架通過了一項包含兩大支柱的工作方案，並在今年1月展開公眾諮詢。G20在聲明草案中表示，支持兩大支柱的核心要素，即跨國企業利潤的重新分配以及設定全球最低稅率，並呼籲盡快解決餘下的技術性工作，以便兩大支柱的執行框架在10月能夠獲批。

七國集團（G7）在月初曾經就全球最低企業稅達成協議，同意對跨國公司徵收至少15%的企業稅。為避免跨國公司遷往海外避稅，美國財政部長耶倫（Janet Yellen）在今年4月向二十國集團呼籲，在全球設立最低稅避免「逐底競爭」。

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編輯：陳健婷