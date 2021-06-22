【數據公布】5月份消費物價指數出爐 綜合消費物價指數按年升1% 基本通脹率為0.2%

政府統計處今日(22日)公布5月份的消費物價指數。根據綜合消費物價指數，5月份整體消費物價按年相比上升1%，按月比較上升0.2%。而剔除所有政府一次性紓困措施的影響，綜合消費物價指數5月份的基本通脹率為0.2%，較四月份的0.1%稍高，原因主要是由於外出用膳及外賣費用升幅擴大和新鮮蔬菜價格跌幅收窄所致。

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在各類綜合消費物價指數組成項目中，價格在5月份錄得按年升幅的類別分別有上升了32.6%的電力、燃氣及水，上升了2.5%的交通、上升了1.6%的衣履、上升1%的基本食品、上升0.9%的外出用膳及外賣、上升0.6%的雜項服務以及上升0.4%的耐用物品。而錄得按年跌幅的類別則有下跌了4.4%的雜項物品、下跌了0.7%的住屋，和下跌0.3%的煙酒。

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政府發言人表示，消費物價指數所有主要組成項目仍然承受輕微的價格壓力，儘管本地疫情趨向穩定，外出用膳及外賣價格的按年升幅略為加快。發言人認為，雖然短期內外圍價格壓力可能會因環球通脹上升而稍微加劇，但本地經濟仍然在低於生產容量的水平下運行，整體通脹應保持大致受控。

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責任編輯：羅浩濂