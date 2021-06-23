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【保險股】友邦獲中銀保監批准籌建湖北分公司 　早段升2%

Hot Talk 09:30 2021/06/23

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李源祥對獲批籌建湖北分公司感到高興

友邦保險 （01299） 四川分公司已於4月開業，今日集團進一步擴大於中國的版圖。友邦宣佈，獲中銀保監批准友邦中國著手於湖北省籌建分公司，該分公司將在完成籌建並獲得最終監管批准後開始營運。

友邦周三（23日）開市早段升2%，現報95.8元，升2.2%，成交額達2.83億。

友邦首席執行官兼總裁李源祥對此感到高興，並指隨著集團在內地繼續保持強勁的增長往績，深信友邦可湖北省壽險業的發展以及民眾的健康和福祉作出正面和持久的貢獻。友邦中國首席執行官張曉宇則稱，湖北作為全國的主要交通樞紐，亦是中國內地高等教育的重要中心，這將有助友邦保險發掘培育專業的保險人才。

李源祥於去年中期業績會曾表示，友邦會聚焦發展中國10至12個省份拓展業務，例如四川、湖南、湖北等。他形容，部分中國省份人口相當於一個中型國家，機遇龐大。

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編輯：謝智聰

港股 中國銀行保險監督管理委員會 友邦保險（01299）
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