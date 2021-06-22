【家務機械人】豐田全新家務機械人　可分析透明或反光物件

▲ 豐田產業研究所（Toyota Research Institute，TRI）就展示其新機械人功能，豐田全新的家務機械人比普通機械人技能要多，不但可辨識透明、反射的物體表面，更可自拍。

日本汽車品牌豐田（Toyota）近年除了積極研發電動車外，也致力研究機械人。近日豐田產業研究所（Toyota Research Institute，TRI）就展示其新機械人功能，豐田全新的家務機械人比普通機械人技能要多，不但可辨識透明、反射的物體表面，更可自拍。

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豐田產業研究所指出，人類可輕易辨別何為實際物體及反射物體，但大部分機械人程式只懂得對面前的物體直接反應，無法分辨實際或反射物體，對玻璃桌、透明杯等物品感到困惑。

為了面對這項挑戰，豐田產業研究所機械人專家就專注訓練機械人，感測幾何形狀、物體和表面。豐田產業研究所還為機械人增加「知識體系」，讓機械人能快速從「編程的數據（Programmable Data）」學習，再透過合成數據，重新訓練系統，機械人可從失敗經驗中學習。

而豐田全新的機械人，將可分辨透明或反光物件，懂得抹檯等家務，另外更可疑如普通民眾一樣，懂得拿起自拍桿來自拍。豐田產業研究所表示，是次研發家務機械人，主要是因為日本人口老化情況嚴重，希望能夠透過機械人解決照顧老人的問題。

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責任編輯：曾曉汶