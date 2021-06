特朗普曾想關押新冠患者？ 新書大爆驚人內幕

美國前總統特朗普於任內處理新冠肺炎疫情手法備受爭議,其中兩名《華盛頓郵報》 記者於即將出版的新書中透露,在美國爆發新冠肺炎疫情初期,特朗普曾提議把確診感染新冠病毒的外地返美民眾,送往聲名狼藉的關塔那摩灣監獄。

兩名《華盛頓郵報》記者阿布塔利布(Yasmeen Abutaleb)及帕萊塔(Damian Paletta),在即將出版的新書《Nightmare Scenario: Inside the Trump Administration’s Response to the Pandemic That Changed History 》中,提及有關特朗普(Donald Trump)處理疫情的不當手法。

書中指,在去年2月新冠肺炎疫情爆發初期,在白宮戰情室的一次會議上,官員正討論是否把在外地感染新冠肺炎的美國人接回當地照顧,特朗普卻另有想法。他突然詢問幕僚,「美國不是有一個自己的島嶼嗎,關塔那摩呢?」。

在場幕僚大感震驚,當特朗普再次提出時,一眾幕僚立即制止。他們憂慮,一旦消息傳出恐怕會招來強烈反應,批評美國總統打算把美國人安放在一個關押恐怖份子的監獄。

美國於古巴關塔那摩灣設立海軍基地,當地監獄主要被用來關押未經審判的恐怖主義嫌疑犯,但被揭發牽涉虐待在囚人士而聲名狼籍,備受人權組織譴責。

新書亦指特朗普於去年3月、疫情最嚴峻時期,向衛生部長阿扎爾(Alex Azar) 大發脾氣,表示自己會因為新冠病毒檢測而輸掉總統大選,更斥「是那個白痴要聯邦政府負責檢測?」。

書中亦提及特朗普多次語出驚人,包括表示「我們進口商品,不進口病毒」、以及批評美國疾控中心(CDC) 沒有能力研發病毒檢測。

責任編輯:郭麗明