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特朗普曾想關押新冠患者？ 新書大爆驚人內幕

環球社會熱點 19:02 2021/06/22

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美國前總統特朗普於任內處理新冠肺炎疫情手法備受爭議，其中兩名《華盛頓郵報》 記者於即將出版的新書中透露，在美國爆發新冠肺炎疫情初期，特朗普曾提議把確診感染新冠病毒的外地返美民眾，送往聲名狼藉的關塔那摩灣監獄。

萊希呼籲重啟伊朗核協議 未打算與拜登會面 【下一頁】

兩名《華盛頓郵報》記者阿布塔利布（Yasmeen Abutaleb）及帕萊塔（Damian Paletta），在即將出版的新書《Nightmare Scenario： Inside the Trump Administration’s Response to the Pandemic That Changed History 》中，提及有關特朗普（Donald Trump）處理疫情的不當手法。

書中指，在去年2月新冠肺炎疫情爆發初期，在白宮戰情室的一次會議上，官員正討論是否把在外地感染新冠肺炎的美國人接回當地照顧，特朗普卻另有想法。他突然詢問幕僚，「美國不是有一個自己的島嶼嗎，關塔那摩呢？」。

在場幕僚大感震驚，當特朗普再次提出時，一眾幕僚立即制止。他們憂慮，一旦消息傳出恐怕會招來強烈反應，批評美國總統打算把美國人安放在一個關押恐怖份子的監獄。

美國於古巴關塔那摩灣設立海軍基地，當地監獄主要被用來關押未經審判的恐怖主義嫌疑犯，但被揭發牽涉虐待在囚人士而聲名狼籍，備受人權組織譴責。

特朗普想出回憶錄 書商明知有錢賺都唔敢出 【下一頁】

新書亦指特朗普於去年3月、疫情最嚴峻時期，向衛生部長阿扎爾（Alex Azar） 大發脾氣，表示自己會因為新冠病毒檢測而輸掉總統大選，更斥「是那個白痴要聯邦政府負責檢測？」。

書中亦提及特朗普多次語出驚人，包括表示「我們進口商品，不進口病毒」、以及批評美國疾控中心（CDC） 沒有能力研發病毒檢測。

責任編輯：郭麗明

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