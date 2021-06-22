【投資展望】交銀洪灝：恒指今年首季或已見頂　成長股估值仍貴　薦5概念覓機會

▲ 交銀洪灝：下半年不如過去有利追逐風險資產 成長股估值仍貴 薦5概念覓機會

交銀國際董事總經理、研究部主管兼首席策略師洪灝表示，中國成長股相對價值股的估值仍高，未完成均值回歸的過程，最好的買入時機未到，但不代表子板塊沒有機會，看好半導體、新能源等行業，另一方面，投資者應以價值為防守，但由於周期股強勢已見頂，宜配置非周期的價值板塊。

交銀洪灝：大宗商品價格或再創新高，但最容易賺的錢已經被賺走，看【下一頁】

洪灝表示，中國PPI及CPI的價差在歷史高位，上游通脹形成主因供應鏈瓶頸產生的價格壓力以及海外史無前例的量化寬鬆，只是上游的通脹沒有傳遞至下遊一端，反映下遊並沒有復甦，中端需求亦不足。由於上下游的價差擴闊，相信中國周期性的強勢將會邊際性放緩。

美聯儲近期逆回購規模屢創新高，洪灝指，市場熱錢太多，但商業銀行沒有把錢借出去，故儲局不斷利用逆回購回收市場流動性。他續指，現時全球遇到的通脹壓力大，而不少研究員很長一段時間沒有見過通脹，對其概念陌生。

他指，中美通脹壓力大，流動性「最寬鬆的時候肯定已經過去」，中美央行資產負債表的變化速度是往下走，而中國的資產負債表變化一般領先別的國家，「所有一切的風險資產表現都是對於中國央行資產負債表變化的一個槓桿」。因此，洪灝認為，下半年的大環境不如過去12個月有利追逐風險資產。

對於港股，洪灝指，由於科技股的比重加大，今年的表現令人失望，今年高位或在首季已經出現。不過，他認為不代表沒有投資機會，看好部分子板塊，包括半導體、醫療保健中從事專利藥品的企業、消費中的國產品牌、科技硬件、新能源行業。

相關文章：【投資展望】建銀國際：恒指預計26500至29500點波動 逢低吸新經濟龍頭

【投資展望】滙豐私銀料儲局退市緩慢股市難震盪 看好亞洲股債 恒指年底睇30420點

貼身追蹤股價變化、重要消息、賺蝕成績，更易作出投資判斷 ｜ 立即免費下載使用 【按此】

編輯：袁諾曦