▲ 【香港富豪】瑞信﹕香港成年人均財富391萬元 百萬美元富豪人數縮水4萬至52萬

瑞信（美﹕CS）研究院發表新一份《全球財富報告》，報告顯示，受貨幣貶值影響，以100萬美元計算，香港百萬富豪下降幅度為全球第四。香港百萬富豪人數從2019年底的56萬人跌至去年年底的52萬人，不過報告預計，本港百萬富豪人數仍會持續增長，料直到2025年時，香港百萬富豪人數將增加至83.1萬人。

香港為不少百萬富豪集中之地，百萬富豪集中度高達8.3%，位列全球第四，與2015年時的5.8%相比，增長速度甚快。另外，香港財富超過5000萬美元的超高淨值人士達2801人，瑞信預計，2025年將增加至4442人。

不過，本港去年成人人均財富則錄得下降，人均財富為50.3萬美元（約391萬港元），但全球僅次於瑞士和美國。在排名前20名的市場中，香港是唯一按年錄得跌幅的地區。

若以中位數計，香港成年人人均財富則為17.4萬美元（135萬港元），也保持全球第三，首兩位為澳洲和比利時。

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報告作者兼經濟學家Anthony Shorrocks指，從全球市場來看，新冠疫情對全球財富創造構成短期影響，不過從去年6月開始，形勢開始逆轉，下半年更見股市及房價急劇上升，以致全球財富高速增長。

瑞信表示，截至去年底，全球財富總額達到418.3萬億美元，共增加28.7萬億美元，現行美元匯率計算，財富總額增長7.4%，成人人均財富增長6%。不過，瑞信表示，美元兌其他貨幣的普遍貶值造成了3.3個百分點的增長。

瑞信預計，未來5年內，全球財富規模將增長39%，屆時規模可達583萬億美元，全球成人人均財富亦會增加31%，突破10萬美元。撇除通脹因素影響下，未來5年後，百萬富豪數量可達8400萬人。

中國大陸方面，報告指，中國內地有530萬名百萬富豪，佔全球9.4%，料2025年可增至1020萬人。至去年底，中國有28,130名身家超過5000 萬美元的超高淨值人士，在人數上僅次於美國，位居第二，單年增9830人。

中國成年人人均財富約67,771美元，折合52.6萬港元。

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編輯﹕賴奕羚