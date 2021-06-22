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【iBond】香港5月份CPI按年升1%　未突破iBond固定息率回報

宏觀解讀 17:52 2021/06/22

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【香港經濟】香港5月份CPI按年升1%　

政府統計處公布5月份消費物價指數（CPI），按年升1%，升幅較4月份的0.8%更高，接近預測區間下限。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，5月份綜合消費物價指數按年升幅（即基本通脹率）0.2%。iBond浮息部分參考香港每月CPI表現，現時通脹水平仍未超越iBond保證息率2%。

【通脹升溫】iBond年息有望超越2厘保底息　長揸更着數？｜詳見【下一頁】

5月基本通脹率升幅同樣高於4月的0.1%，主要受外出用膳及外賣費用升幅擴大和新鮮蔬菜價格跌幅收窄所致。

經季節性調整的綜合消費物價指數，截至今年5月止的3個月的平均每月升幅為0.2%，而截至今年4月止的3個月的相應升幅則為0.1%。剔除所有政府一次性紓困措施的影響，相應的升幅為0.2%及0.1%。

iBond掛牌攻略　一文看清專家點估、最牛首掛睇106元｜詳見【下一頁】

政府發言人表示，5月基本消費物價通脹率輕微上升至0.2%。消費物價指數所有主要組成項目承受的價格壓力仍然輕微，儘管隨着香港疫情趨於穩定，外出用膳及外賣價格的按年升幅略為加快。

發言人續指，展望將來，雖然短期內外圍價格壓力可能會因環球通脹上升而稍微加劇，但由於本地經濟仍然在低於生產容量的水平下運行，整體通脹應保持大致受控。政府會繼續密切留意情況。

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