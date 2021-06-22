【兼職推介】政府部門招兼職 時薪192元只要求中學學歷 原來最緊要呢個條件

環境保護署近日招聘兼職辦公室主管，要求完成中五或同等學歷，時薪192元，不過就要求有多年相關工作經驗，如果社會人士進修時想找兼職，或者是個不錯的選擇。另外，職銜雖然是辦公室主管，不過政府招聘網上列明工作或需輪班、不定時或隨時候召，亦不時要在戶外工作。有興趣者可瀏覽以下圖片看看自己是否合資格，申請於7月6日截止，有意者可透過郵寄或網上遞交申請。

入職條件：

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職責：

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申請手續：

申請表格［通用表格第340號（3/2013修訂版）］可向民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取。該表格也可從公務員事務局網站下載。親身或以郵寄方式遞交的申請書須於截止申請日期或之前送達查詢地址，信封面須註明申請的職位名稱。為避免郵遞延誤或未能成功派遞，在投寄前請確保信封面已清楚印上或寫上正確地址及已貼上足額郵票。

所有郵資不足的郵件將不會獲派遞至本署，並會由香港郵政按情況退還寄件人或銷毀。申請人須自行承擔因未有支付足夠郵資而引致的任何後果。逾期、資料不全／並未按要求附上有關證明文件或透過傳真／電郵遞交的申請，或不獲考慮。申請人請盡量在申請表格上提供電郵地址。

申請人亦可透過公務員事務局網站作網上申請。申請人如獲甄選參加面試，通常會於截止申請日期起計8個星期內接獲通知。如遇到申請人數眾多或其他特殊情況，可能需時稍長。申請人如不獲邀參加遴選面試，可視作落選論。

聯絡地址:香港灣仔軒尼詩道130號修頓中心28樓環境保護署 [經辦人：助理秘書(環保法規管理)1]

查詢電話:2835 1601

截止申請日期(日/月/年) :06/07/2021 23:59:00

部門網址:https://www.epd.gov.hk



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