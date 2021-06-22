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【美股分析】Wedbush透露iPhone13發布時間　料新款手機將成蘋果股價催化劑

股樓投資 18:06 2021/06/22

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美國通脹升溫拖累科技股下跌，再加上影響受政府監管以及手機零部件短缺影響，Apple（AAPL）股價今年走勢震蕩，本周一（21日）收報132.3美元，與去年年底持平，幾乎沒有升幅。相較之下，全年該公司股價全年升81%，大幅跑贏大市。

各大行對蘋果（AAPL）評級及目標價如下：

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Wedbush分析師Dan Ives認為，現時蘋果股價需要新的催化劑，他預計蘋果可能會在9月第三周發布的iPhone 13，有望充當這一催化劑角色。按照慣例。蘋果會於每年秋季發布新一代iPhone，去年由於疫情造成的供應鏈問題，蘋果將iPhone 12推遲到10月中旬發布。

 去年iPhone 12系列開售前，多為分析師預計蘋果首款5G手機的推出，將是引起自2014年iPhone 6以來，再次掀起換機「超級週期」。Phone 12銷售數據著實強勁，根據該公司2021財年第二季度（截至3月31日）的財報顯示，iPhone上季營收攀升至479.3億美元，按年大增66%。

至於iPhone 13能否延續這一「超級週期」？Ives認為，目前9.75億部iPhone當中，約有2.5億部未在過去3年半內升級，反映換機需求仍然存在，再加上5G潮的推動，因此他判斷新款iPhone有望延續產品周期。

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编辑：李勝男

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