【明賺暗蝕】硬啃55萬額外印花稅賣樓　瑧頤業主損手逾30萬離場

移民潮之下，低價、降價求售的移民盤紛紛出現在二手市場，有「趕住走」的業主甚至不惜硬食額外印花稅也願賣樓。利嘉閣地產元朗區分區董事黃永全表示，元朗瑧頤有業主持貨不足3年將物業出售，需付10%額外印花稅款，料業主實蝕逾30萬元。

有關瑧頤單位為瑧頤低層A9室的二手成交個案，單位實用面積約330方呎，屬一房間隔，望向西街景。單位原叫價560萬元，經議價後減價10萬元或約1.8%，至日前以550萬元成交，實用呎價約16,667元。

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據悉，原業主於2020年2月，以528.5萬元購入上述單位，持貨約1年多，帳面獲利約21.5萬元。由於業主持貨不足三年額外印花稅(SSD)期限，是次轉讓包10％SSD稅，即約55萬元，連同代理佣金及其他費用，料實際損手逾30萬元離場。

黃永全補充，上述為瑧頤本月首宗二手成交個案，另外，屋苑現時有約3個單位放售，入場價由475萬元起。

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