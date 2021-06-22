泰國大象夜闖民居 破墻入廚房為搵食物？

大象是泰國最具象徵意義的動物之一，關於大象保育及共存的議題備受當地民眾關注。泰國近日有人發現，半夜曾有大象破墻闖入居民廚房，疑似因肚餓而前來覓食。有泰國當地民眾指，涉事大象經常出現在民居附近。

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泰國崗卡章國家公園（Kaeng Krachan National Park）附近一個村莊中，有女村民上周六（19日）凌晨時分被由廚房傳來的撞擊聲驚醒。聞聲而來，發現竟是一頭大象破墻闖入。

女村民隨即錄下影片，可見大象用象鼻翻遍廚房，將平底鍋等烹飪用具掃落地上。大象嘴中還嚼著一個膠袋，推測破墻而入只為覓食。

泰國村民錄得影片

崗卡章國家公園負責人表示，涉事大象是園內一頭名為Boonchuay的雄性大象，平日亦會與象群不時到訪有關村莊。負責人透露，象群通常在舉行市集時到訪，聞到市集販賣的食物香味後便會前來。有泰國媒體報道，Boonchuay早前亦曾闖入居民廚房，造成有關家庭5萬泰銖（約1.2萬港元）損失。

曾在泰國西部研究象群﹑美國紐約市立大學（City University of New York）心理學助理教授普洛特尼克（Joshua Plotnik）表示，國家公園內的大象闖入當地人類村莊情況十分普遍。他在泰國村莊研究時，象群幾乎每晚到訪，到農民種植的田地內尋找玉米及甘蔗進食。

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普洛特尼克表示，雖然村民對情況感到十分沮喪，但仍十分同情及尊重大象，亦不會責怪大象，只會利用聲音等方式，將象群趕回樹林。

普洛特尼克指類似事件在亞洲愈來愈常見，認為可能與大象生存所需資源減少，及自然棲息地被人為破壞導致。平衡發展及動物棲息地需求，對大象及當地農民而言仍是一個困難的課題。

責任編輯：李俊儀