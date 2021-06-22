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【疫市營商】IBM多倫多市中心開新辦公室　將招聘500名員工

商業 17:32 2021/06/22

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愈來愈多大型科技企業進駐多倫多擴展業務。國際商業機器公司IBM宣布，準備在加拿大多倫多市中心開設新辦公室，並將招聘500名新員工。

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過去一年，靈活辦公模式變得普及。加拿大IBM宣布，將4間位於多倫多的辦公室合併成新的靈活辦公室。新辦公室位於多倫多市中心聯合車站附近的York街16號，預期於今年11月投入使用，除了設有人工智能和混合雲客戶端展示中心，亦設有協作空間、IBM Garage空間，以及私人辦公間及休息區等。

IBM加拿大總裁Claude Guay表示，在過去一年間產生了很大的變化，對不少員工來說，家庭和辦公室工作環境之間的靈活性變得非常重要，故繼續支持員工在工作與生活取得平衡，是集團首要任務，是次設立新辦公室，將有助於公司建立「靈活重返工作」模式。他更提到，公司與客戶的互動方式亦有所轉變，故在新辦公室設客戶展示中心和協作空間，將可促進更多的團隊合作和創新，為客戶帶來額外的價值。

IBM加拿大亦正在為各個部門招聘人才，包括 IBM技術部門、IBM服務部門及IBM Garage等。自1月以來，加拿大IBM已填補了1,200多個職位空缺，其中包括250個實習崗位。而針對新辦公室的設立，亦將再招聘500個職位。

事實上，多倫多已漸成為全球科技人才熱點城市，近幾個月來，許多大型科企亦已進駐當地，包括Tiktok、Netflix、Reddit、DoorDash、Uber。

【疫市招聘】美國「有工無人做」　恐加劇通漲

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責任編輯：蘇穎琪

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