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【鳳凰易手】劉長樂辭任鳳凰衛視主席 信德何超瓊出任副主席、非執行董事

股市 17:14 2021/06/22

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鳳凰衛視易手，劉長樂悉售持股，並辭任主席及執行董事。

鳳凰衛視 （02008） 今年4月宣布易手，原大股東、主席劉長樂悉售所持鳳凰衛視股權，由中國財政部旗下紫荊香港、信德集團 （00242） 全資附屬公司Common Sense接手，分別持股21%、16.93%。鳳凰衛視最新披露，股權轉讓於今日（6月22日）完成交割，劉長樂持有的今日亞洲不再是公司股東，紫荊香港及Common Sense各成為公司主要股東。

鳳凰衛視同時宣布，劉長樂已辭任主席及執行董事，由行政總裁徐威接任。信德集團行政主席何超瓊獲委任為副主席及非執行董事。

紫荊文化、何超瓊斥近12億入主鳳凰衛視　中國財政部申報間接持股【下一頁】

另外，崔強、王紀言已辭任執行董事。鳳凰衛視常務副總裁及總編輯孫玉勝獲委任為執行董事。紫荊文化集團副總經理孫光奇任非執行董事。

劉長樂在今年4月折讓22%，以每股0.61元出售所持有的18.94億股鳳凰衛視股份，涉資11.6億元。他在今年2月已經卸任公司行政總裁。

信德集團曾表示，收購完成後，信德集團將成為被動投資者，不會參與鳳凰衛視日常管理及營運。

相關文章：

【鳳凰易手】紫荊文化、信德落實收購　鳳凰衛視升逾半成

鳳凰衛視：劉長樂御任CEO留任主席　徐威接手

編輯：陳健婷

港股 何超瓊 鳳凰衛視（02008） 信德集團（00242） 中國財政部

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