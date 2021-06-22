【有相睇】裝修時尚舒適　Park YOHO Sicilia 633萬破頂成交　創屋苑一房新高

樓市旺，半新盤也陸續有業主出售二手物業，樓齡僅4年的元朗Park YOHO Sicilia最近錄破頂成交。美聯物業趙智敏表示，有買家斥633萬元承接屋苑高層1房單位，創屋苑成交價新高。

成交單位為Park YOHO Sicilla 1B座高層F室，實用面積約407平方呎，向東享開揚景。趙智敏稱，買家為外區首置人士，鍾情上址環境舒適，內櫳新淨，加上對區內交通配套等發展具信心，睇樓1次即決定入市。雙方議價後終以633萬元成交，實用呎價約15,553元，為屋苑一房單位成交價新高。據悉，前一個一房新高成交價為625萬元，是次新高成交較之前升1.28%。

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據了解，原業主於2016年8月以約476.7萬元購入上址，是次轉售帳面獲利約156.3萬元，物業升值約32.8%。

資料顯示，PARK YOHO Sicilia由新地發展，位於元朗錦田​北青山公路譚尾段18號，由2017年起入伙。屋苑有2座，共提供166伙，設開放式至三房單位，實用面積由291至999平方呎不等。代理指，PARK YOHO 1期一房貨源緊拙，只有1座及5B座有貨揀，而項目2期入伙未滿3年，業主放盤需付10%額外印花稅，因此未有二手放賣。

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