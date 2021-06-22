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【樓市熱話】港男月入3萬 上車月供1萬 戶口僅剩數萬感不安　網民：有咩好驚？上車贏咗一半

理財智慧 18:19 2021/06/22

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買樓上車是人生大事，有人感覺充滿希望，但亦有人因供樓而感到壓力。有39歲港男在討論區發帖，指自己近日由租轉買上車，畢生積蓄付了大訂後，但銀行戶口卻剩數萬元，感到不安及壓力。不過大多網友給予他鼓勵，表示供樓最初幾年或會較辛苦，但之後會愈供愈輕鬆，「現在上了車就贏咗一半」。

事主買樓心路歷程：

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    +7
    +6

據事主所言，人工3萬元，月供1萬元，每月還剩2萬元，唔夠膽說生活不到。不過就是銀行戶口冇晒錢，感覺很不安，所以就算入伙都係諗住鋪個床褥訓就算，洗衣機都冇錢買，打算拎去街洗。他覺得生活質素、心情都大不如前。

【樓市熱話】朋友為上班方便 棄新界西豪宅 租港島一人套房 網民：好食好住點解要搬？【見下頁

此帖一出，即有不少網友回應，大部份均予他正面回應，叫他無需給自己太大壓力，「正常的，供多幾個月戶口多番啲錢個心就會定」、「當你入左去住，然後見到層樓一直升值，呢啲煩腦就會消失。就算唔好彩樓價回一回，你都有層樓自住。流動資產再儲就有。怕咩？」、「你真係頂唔順嘅話，3年後賣左佢，又可以重新出發」

【樓市熱話】抽中柏傲莊III 沒錢給首期 上網邀人夾錢 遭網民戲弄【見下頁

其他網友回應：

衰啲講句，第時有咩事咪賣左佢套現

一條麻甩佬有兩萬蚊洗都大壓力，畢業搵一皮都捱到啦

有邊個一開始買樓係唔辛苦？大部分計到啱啱好就上車，頭幾年真係會好辛苦，但一般都愈供愈輕鬆，因為供樓個數係無變，但人工正常都會加，咁你供款比例就會愈來愈低

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記者：李兆明

 

 

 

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