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【奢侈品市場】LV母企LVMH﹕線下購物體驗與網上購物無法相比

Hot Talk 17:42 2021/06/22

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LVMH旗下擁有Loewe、LV、Fendi、Givenchy、Dior等奢侈品品牌。

新冠疫情促使零售品牌加快發展線上業務，惟奢侈品牌LV母企LVMH首席財務官Jean Jacques Guiony接受外電訪問時表示，顧客在實體零售商鋪所得到的消費體驗與線上購物截然不同，奢侈品品牌需同時聚焦發展線上及線下零售服務。

Jean Jacques Guiony認為，線上購物模式為實體購物的輔助品（Complement），可更進一步滿足顧客的消費需求。不過他指，不少顧客在光顧實體店前，早在網上查閱店鋪存貨。該批顧客選擇不在網上下單，皆因實體奢侈品商店能提供獨有的消費體驗，與網上購物無可比擬。

LVMH旗下擁有Loewe、LV、Fendi、Givenchy、Dior等奢侈品品牌。集團近年積極佈局電商平台，在2018年，LVMH行政總裁貝爾納‧阿爾諾（Bernard Arnault）便在年度大會上宣佈，集團將實現數字化轉型，除了發展網上銷售外，亦會提升數字技術管理內部、以及提高溝通效率。

此外，提到LVMN與Tiffany的併購，Jean Jacques Guiony則指，料兩者合併工作至少需時幾季時間。

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編輯﹕賴奕羚

網上購物 疫情 銷售 零售

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