福西反擊右翼批評 斥「批評我就係批評科學」

美國傳染病專家福西早前被公開逾3,000封電郵，內容揭露福西於美國新冠肺炎疫情初期反對戴口罩，引來當地右翼組織及陰謀論者大肆抨擊。福西於周一接受訪問時指，自己致力拯救生命，卻被人以德國領袖希特拉作比較，反問他們是否開玩笑，更指斥批評者其實是「批評科學」。

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美國傳媒於本月初透過《信息自由法》 ，取得福西（Anthony Fauci）去年1月至6月間，逾3,000封私人郵件，其中他於郵件透露反對戴口罩，惹來右翼組織批評。福西於周一（21日）接受《紐約時報》訪問時反駁，對有人指他手上沾滿鮮血感到難以置信。他形容自己一生致力拯救生命，卻有人以他與希特拉作比喻，呼籲那些不滿人士保持清醒，看穿真相。

福西更表示，作為一名科學家，必須根據疫情數據發展，來建立自己的觀點及建議，更明言認為攻擊他的人實際上是批評科學。他指出，根據當時數據，認為民眾無須戴口罩，但隨著疫情變嚴重，掌握的科學數據愈來愈多，戴口罩成最佳抗疫措施。

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此外，電郵中亦包括Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）邀請福西，出席網上問答相關疫情事宜。福西則把與朱克伯格的郵件內容形容為普通和友好的內容，指摘所謂批評只是陰謀論及單靠幻想。

福西被問及其電郵內容被公諸於世的感受，他表示早已預料會受到極右或激進組織人士斷章取義，並試圖詆毀自己。

責任編輯：郭麗明