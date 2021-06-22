  • 28°C
香港時間 : 2021622日 (二) 17:56
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

福西反擊右翼批評 斥「批評我就係批評科學」

環球社會熱點 17:34 2021/06/22

分享：

美國傳染病專家福西早前被公開逾3,000封電郵，內容揭露福西於美國新冠肺炎疫情初期反對戴口罩，引來當地右翼組織及陰謀論者大肆抨擊。福西於周一接受訪問時指，自己致力拯救生命，卻被人以德國領袖希特拉作比較，反問他們是否開玩笑，更指斥批評者其實是「批評科學」。

分享新冠疫苗計劃多難關 美國月內或難完成交付 【下一頁】

美國傳媒於本月初透過《信息自由法》 ，取得福西（Anthony Fauci）去年1月至6月間，逾3,000封私人郵件，其中他於郵件透露反對戴口罩，惹來右翼組織批評。福西於周一（21日）接受《紐約時報》訪問時反駁，對有人指他手上沾滿鮮血感到難以置信。他形容自己一生致力拯救生命，卻有人以他與希特拉作比喻，呼籲那些不滿人士保持清醒，看穿真相。

福西更表示，作為一名科學家，必須根據疫情數據發展，來建立自己的觀點及建議，更明言認為攻擊他的人實際上是批評科學。他指出，根據當時數據，認為民眾無須戴口罩，但隨著疫情變嚴重，掌握的科學數據愈來愈多，戴口罩成最佳抗疫措施。

美國投資250億元 用於研發新冠肺炎藥物 【下一頁】

此外，電郵中亦包括Facebook行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）邀請福西，出席網上問答相關疫情事宜。福西則把與朱克伯格的郵件內容形容為普通和友好的內容，指摘所謂批評只是陰謀論及單靠幻想。

福西被問及其電郵內容被公諸於世的感受，他表示早已預料會受到極右或激進組織人士斷章取義，並試圖詆毀自己。

責任編輯：郭麗明

相關文章

【新冠疫苗】分享計劃多難關 美國月內或難完成交付
今日
【新冠疫苗】分享計劃多難關 美國月內或難完成交付
美國針對納瓦爾尼中毒 準備加強制裁俄羅斯
2021/06/21
美國針對納瓦爾尼中毒 準備加強制裁俄羅斯
美國男控7間航空公司歧視 稱焦慮症不能戴口罩
2021/06/21
美國男控7間航空公司歧視 稱焦慮症不能戴口罩
美國極右侵粉組織為謀生 倒戈賣反特朗普T恤
2021/06/19
美國極右侵粉組織為謀生 倒戈賣反特朗普T恤
美國Pokemon粉絲向任天堂寫信 冀出更多非二元性別精靈
2021/06/19
美國Pokemon粉絲向任天堂寫信 冀出更多非二元性別精靈

你可能感興趣

【新冠疫苗】分享計劃多難關 美國月內或難完成交付
今日 13:30
【新冠疫苗】分享計劃多難關 美國月內或難完成交付
美國針對納瓦爾尼中毒 準備加強制裁俄羅斯
15:25 2021/06/21
美國針對納瓦爾尼中毒 準備加強制裁俄羅斯
美國男控7間航空公司歧視 稱焦慮症不能戴口罩
09:05 2021/06/21
美國男控7間航空公司歧視 稱焦慮症不能戴口罩
疫情 傳染病 美國 朱克伯格 新冠肺炎 新冠肺炎疫情

上一篇文章

【新冠疫苗】加國放寬入境限制 完成接種國民免酒店隔離

下一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（06月22日 時間17:00）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

英國擬將香港列入免隔離入境名單
英國擬將香港列入免隔離入境名單
新型冠狀肺炎全球疫情（06月22日 時間17:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（06月22日 時間17:00）
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠肺炎】出紅疹要小心 英國研究稱屬四大病徵
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
【新冠疫苗】接種可贏780萬獎金 俄亥俄州抽獎「谷針」
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【輝瑞疫苗】BioNTech料須打第3針疫苗（第二版）
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別
【新冠疫苗懶人包】科興、輝瑞、牛津三大疫苗 一文看懂主要分別