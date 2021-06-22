▲ 【雲計算】中國首季雲服務支出達60億美元 阿里雲市佔率近四成、華為力追

市場調查機構Canalys表示，今年首季度中國市場的雲基礎設施服務支出達60億美元（折合約466億港元），按年增長達55%，當中，阿里巴巴 （09988） 旗下的阿里雲首季的支出佔比達39.8%，按季跌0.5百分點。阿里雲與華為雲、騰訊雲以及百度智能雲合共佔中國雲服務市場總支出的八成以上。

報告指出，阿里雲雖然以近四成的份額領跑市場，但其第一季度的增長放緩至38%，主要因一家大客戶以遵守中國境外的數據主權要求為由，與其終止合同，以及阿里雲在其他業務方面受到中國國家市場監督管理總局的嚴格審查所致。

阿里雲傳失大客字節跳動 被中國政府客戶冷落，可見【下一頁】

排名第二的華為雲市場份額達20%，較前一季的17.4%再擴大。華為雲今年首季度其增長勢頭強勁，該方面支出激增116%，主要得益於互聯網客戶和政府項目，以及在汽車行業均取得進展。

騰訊雲則以14%份額排名第三，其在醫療保健、零售、教育和交通等領域均擴大了業務範圍。另外，百度智能雲排名第四，佔今年首季總支出的7%，主要在大型金融服務客戶、政府、企業、互聯網、交通和醫療保健等領域取得增長。

Canalys首席分析師Matthew Ball表示，由於線上服務持續擴張、流程和運營的數字化以及跨行業、企業和政府部門的投入，今年將是中國市場雲服務迎來增長的一年。目前中國是僅次於美國的第二大市場，佔全球投入的14%。

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記者：梁安琪