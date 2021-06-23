【職場熱話】不想再被當是妹妹照顧 想擺脫年紀小的形象 網民直呼：我要成熟！

踏入社會的畢業生最怕被上司或同事罵，戰戰兢兢地做好每一件事。他們最希望會有入體諒他們，原諒他們做錯的事。近日有網民於網上討論區發文，指自己想擺脫年紀小的形象，不想再受他人照顧。

網民經歷：

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很多人感嘆樓主身在福中不知福，指她應該好好珍惜有人幫忙的日子，到上位了就不會有人伸出援手，到時候就會懷念現在的時光。他們更指，工作應該是「唔傻都俾人當傻先開心」。而且樓主不需要煩惱如何才能變得成熟，自然就會有那一天。

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網民指，樓主尚有這個想法就代表她還是很年輕，只有小朋友想盡快長大。他還出奇招，如果樓主真的不想被照顧的話，可以試着做錯有一件大事，很快就不會有人保護她。

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責任編輯：張瑋婷