【MWC2021】MWC 2021下周舉行　三星率先預告發布智能手錶

▲ 三星宣布將於香港時間6月29日凌晨1時15分至2時舉行三星Galaxy MWC虛擬發布會，並在YouTube上進行直播。

科技界盛事世界流動通訊大會（MWC） 將於下周舉行，韓國科企三星（Samsung）雖然早前表示，不會出席巴塞隆拿的MWC 2021線下展會，但近日三星正式宣布，該企將於香港時間周二凌晨（29日）舉辦三星Galaxy MWC 虛擬活動，屆時或會發布智能手錶新品。

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據9To5Google報道指，三星宣布將於香港時間6月29日凌晨1時15分至2時舉行三星Galaxy MWC虛擬發布會，並在YouTube上進行直播。而MWC活動頁面中也提及，三星將會為了開發商和消費者而「重新定義智能手錶並創造新的機會」，相信三星會在會上公布其對智能手錶未來的願景。

外媒預計，三星和Google即將推出的新智能手錶平台將把Wear OS和Tizen合併，並有機會在MWC 2021的三星線上發表會中首次曝光。除此之外，三星的虛擬活動的另外兩個主題更有另外兩個主題，分別是：「Galaxy 生態系統」和「移動安全」，不過具體情況仍然未知，相信要待發布會才正式揭曉。

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責任編輯：曾曉汶