【周大調富格曲@iM網欄】The City of Love 意大利維羅納

維羅納 (Verona) 位於意大利北部,歷史名城之一。市內保存了不少古羅馬時期的建築,2000年被納入為聯合國教科文組的世界遺產。除了歷史古蹟之外,莎士比亞名著 Romeo and Juliet 《羅密歐與茱麗葉》 及 The Two Gentlemen of Verona 《維羅納二紳士》,亦以此城為背景。當中,羅密歐與茱麗葉的愛情故事,多年來為維羅納添上了不少浪漫氣息。當地市政府亦看準機遇,將歷史古鎮打造成 The City of Love。

▲ ©️2021 Fondazione Arena di Verona

為了吸引遊客,市政府積極將羅密歐與茱麗葉的愛情故事融入市內。其中,「茱麗葉的陽台」已成為旅客打卡熱點。陽台下有一茱麗葉的銅像,遊客都相信摸過銅像會帶來好運,銅像多年來被「鹹豬手」摸至發亮。當地人暗笑,茱麗葉自己的運氣也不算好,摸完行衰運也不定。

▲ 茱麗葉的陽台及銅像

除了大力發展旅遊業,市政府都知道婚禮統籌是一門大生意,推出 Marry me in Verona 的一條龍服務,為客人在特定景點安排求婚、訂婚、註冊及婚宴。求婚的話,可考慮租用「茱麗葉的陽台」,每10分鐘收費約港幣500元。簡單婚禮亦可租用茱麗葉故居,包現場音樂演奏,每小時收費約港幣4000元,可謂商機處處。收費服務之外,亦有免費活動。1972年起,Giulio Tamassia 及當地一些學者、莎翁迷等成立了 Juliet Club <茱麗葉會>。該會其中一個主要工作,就是回覆每年數以千計,寄給茱麗葉的信件。隨著科技進步,傳統書信之外,網絡上的朋友亦可寫電郵給「茱麗葉」,分享自己的愛情故事。有興趣的話,不妨試試。(電郵地址 dearjuliet@julietclub.com)

▲ The City of Love

除了愛情故事及相關的景點,市內的圓形競技場 (Arena di Verona) 每年亦吸引了不少音樂愛好者。Arena di Verona 建於公元30年,至今已有差不多二千年歷史。20世紀初,競技場被改建為大型歌劇院,有二萬二千座位,堪稱全世界最大的露天歌劇院。曲目之中當然包括著名法國作曲家 Charles Gounod 的 Roméo et Juliette。由於是露天演出,預購門票後還須天公造美。天氣情況惡劣的話,演出亦會因而取消。多年前與70多名學生到 Arena di Verona 欣賞歌劇 Carmen,跟香港不同,歌劇於晚上九時才開始。可能是露天劇場的關係,觀眾席的氣氛沒有傳統音樂廳的拘緊,觀眾甚至可於演出期間飲食。場館的聲響效果奇隹,雖然是露天演出,台上的歌唱家都表現得毫不費力。視覺上,天色的變化加上富現代感的燈光效果,確實是一次難能可貴的體驗。

歌劇門票由港幣250元至1800元不等。屈指一算,門票收入不菲!

作者_Kalvin Chau(周雋賢)簡介: 德國音樂碩士,於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會,為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請,於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育, 學生獲獎無數。

