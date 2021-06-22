【電子消費券】邊隻電子支付工具最方便？　4大營辦商大比併

財政司司長陳茂波早前宣布，有關派發電子消費券詳情。合資格市民可以在7月4日早上6時起，透過消費券計劃網站進行電子登記，至8月14日截止。當中支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK會分2期領取消費券，可儲起使用；若使用八達通，則分3期領取，不能合併使用。本刊記者則從「超市/便利店」、「電器類」、「電子消費」、「服裝」及「交通」等類別進行比較，讓讀者揀選合適的電子支付工具。

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值得注意的是，由於Tap & Go「拍住賞」屬結合Mastercard®及銀聯的流動支付服務，所以理論上綁定在Google Pay或Apple Pay中，便可在大部分實體店及網上消費。不過亦有不少網民反映，其帳戶被盜用的情況較為常見，因此是否使用該電子支付，讀者須再三衡量。

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責任編輯：黎淑雯