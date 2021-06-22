  • 28°C
香港時間 : 2021622日 (二) 20:57
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【電子消費券】邊隻電子支付工具最方便？　4大營辦商大比併

理財智慧 19:32 2021/06/22

分享：

財政司司長陳茂波早前宣布，有關派發電子消費券詳情。合資格市民可以在7月4日早上6時起，透過消費券計劃網站進行電子登記，至8月14日截止。當中支付寶香港、Tap & Go「拍住賞」或WeChat Pay HK會分2期領取消費券，可儲起使用；若使用八達通，則分3期領取，不能合併使用。本刊記者則從「超市/便利店」、「電器類」、「電子消費」、「服裝」及「交通」等類別進行比較，讓讀者揀選合適的電子支付工具。

 

    點擊圖片放大
    +5
    +4

值得注意的是，由於Tap & Go「拍住賞」屬結合Mastercard®及銀聯的流動支付服務，所以理論上綁定在Google Pay或Apple Pay中，便可在大部分實體店及網上消費。不過亦有不少網民反映，其帳戶被盜用的情況較為常見，因此是否使用該電子支付，讀者須再三衡量。

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：黎淑雯

支付寶 Apple Pay Google 微信支付 記者 合併 超市 電子消費券 Apple 香港

上一篇文章

【美股分析】料大市現10%至15%回調 景順指跌市是撈底良機

下一篇文章

【新股IPO】越秀服務6626傳以下限4.88元定價
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱