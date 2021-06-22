【滙豐控股5】滙豐傳重組 美國投資銀行業務 4名高層將離任

外電消息報道，近期頻頻重組歐美業務的滙豐控股(00005)短期料再有動作，計劃重組其美洲全球銀行業務，以更好地服務於亞洲客戶和希望在亞洲投資的客戶。計劃包括在今明兩年聘請5位董事總經理和另外50位銀行家。美洲全球銀行業務內約4名高層亦傳準備離職，包括北美債務資本市場主管Robert Gelnaw、美洲顧問和投資銀行主管Lex Malas、北美企業銀行主管Jim Kelly 和美洲實際資產和結構化融資業務聯席主管Duncan Caird。滙豐周二收報45.75元，上升0.4%。

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上月底，滙豐公布退出美國零售銀行業務，旗下80間東海岸分行售予當地金融機構Citizens Financial Group。本周，滙豐亦宣布有意出售法國零售銀行業務，稅前虧損23億美元。滙豐預期，有關出售將於2023年上半年完成，交易有望加快將歐洲批發銀行業務轉型步伐。

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