【大宗商品】看好大量石油需求待釋放　美國銀行：油價明年上100美元

隨著疫苗接種進度良好，環球經濟活動復甦，帶動石油需求增加。美國銀行本周一（21日）表示，大量被壓抑的石油需求即將釋放，該行預測布蘭特期油明年有望升至每桶100美元，較現價每桶74.61美元，仍有34%的潛在升幅。

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經過長達18個月的封鎖後，民眾更偏好私家車而非公共交通出行，再加上遙距工作的持續，都將刺激石油需求。另外由於《巴黎氣候協定》設定了碳排放目標，石油供應也將因此受到限制，進一步推高油價。

美國銀行分析師Francisco Blanch預計，今年布蘭特期油明平均每桶為68美元，到明年平均每桶上升至75美元。除了美國銀行之外，對沖基金Maglan Capital同樣認為，油價將於今年下半年繼續上漲，今年年底有機會突破每桶100美元。

截至本周二（22日），7月交割的紐約期油報每桶72.67美元，較周一回落0.62%；8月交割的布蘭特期油報每桶74.61美元，跌0.4%。

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编辑：李勝男