  • 29°C
香港時間 : 2021622日 (二) 16:25
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢分析

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【煤氣 3】煤氣具三大盈利亮點 大摩上調目標價至15元

股樓投資 15:59 2021/06/22

分享：

煤氣（00003） 獲大摩上調投資評級至「增持」，目標價由13元升至15元。該行指，股價年初至今跑輸香港公用股1%至6%，及跑輸中資燃氣股7%至44%，認為市場仍未了解公司未來兩年的盈利增長亮點。煤氣股價今日一度高見12.38元，最多升5.5%，暫仍升3.6%，報12.16元，成交額4.8億元。

該行指，隨著盈利能力高的生物質項目投產，加上中港用氣需求復甦，以及在匯率和石油/液化天然氣價格反彈下，預期煤氣未來兩年的盈利年均複合增長率可達15%。該行更指，公司的可再生氫化植物油廠（HVO）已於去年第三季投產及供應予歐盟，其年化投資回報率在去年已超過50%，估計公司新能源業務的盈利貢獻比例，將由去年佔5%，上升至2023年14%。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧

增持 天然氣 新能源 經濟 目標價 成交 煤氣 公用股 燃氣股

上一篇文章

【新股IPO】醫脈通已通過上市聆訊 擬集資5億美元

下一篇文章

【美股焦點】MicroStrategy再斥5億美元買比特幣　股價大跌近一成
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【居屋2020】拆解居屋「遊戲規則」　這位媽媽用一間公屋變兩間居屋
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【消費優惠】PayMe x 麥當勞® App 買滿30元即可享有9折
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【買樓理財】難得有公務員綠表資格　368萬即買592呎屯門居屋
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【美股入門】 美股開市/收市時間、盤前盤後交易　一文看清美股交易時段
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【職場熱話】當護士人工可升到80K 踏入中產 移民不是夢？ 網民：護士工作不易捱
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目
【報稅2020】填報稅表攻略　勿忘3個最常漏報項目