【煤氣 3】煤氣具三大盈利亮點 大摩上調目標價至15元

煤氣（00003） 獲大摩上調投資評級至「增持」，目標價由13元升至15元。該行指，股價年初至今跑輸香港公用股1%至6%，及跑輸中資燃氣股7%至44%，認為市場仍未了解公司未來兩年的盈利增長亮點。煤氣股價今日一度高見12.38元，最多升5.5%，暫仍升3.6%，報12.16元，成交額4.8億元。

該行指，隨著盈利能力高的生物質項目投產，加上中港用氣需求復甦，以及在匯率和石油/液化天然氣價格反彈下，預期煤氣未來兩年的盈利年均複合增長率可達15%。該行更指，公司的可再生氫化植物油廠（HVO）已於去年第三季投產及供應予歐盟，其年化投資回報率在去年已超過50%，估計公司新能源業務的盈利貢獻比例，將由去年佔5%，上升至2023年14%。

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

記者：郭秀慧