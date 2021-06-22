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【樓市熱話】朋友為上班方便 棄新界西豪宅 租港島一人套房 網民：好食好住點解要搬？

理財智慧 15:00 2021/06/22

分享：

每個人對自己的家要求都不一樣，有些人喜歡小單位，打掃起來方便又輕鬆；有些人喜歡大單位，住起來寬敞又舒適。近日有網民於網上討論區發文，指朋友有豪宅不住，要住套房。

網民經歷：

    點擊圖片放大
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有網民直言：「你試一次上下班時段坐車來回一次就會明白朋友在想什麼了。」、「出去銅鑼灣的車程就像上深圳一樣長！」。而且這已經是常態，不少人會一至五上班住港島，放假就回大西北。一星期的車程也不知道節省了多少時間，更別提加班坐的把回家也只是十幾分鐘的事，多舒服。

【職場熱話】當初面試開價38K HR壓價至35K 更質疑「要咁多錢做咩？」 港男終揚眉吐氣【下一頁

而且網民覺得下班了也只是需要一個地方來洗澡睡覺，沒有什麼特別需要真的不需要大單位。正如去旅行一樣，去玩也只是需要一個地方來洗澡睡覺，也不需要住千呎酒店房。

 

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責任編輯：張瑋婷

 

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