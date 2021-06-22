【新股IPO】歸創通橋醫療2190首日招股 孖展暫錄約59億元 超額認購22倍

歸創通橋醫療科技 （新上市編號：02190）今日(6月22日)開始招股至星期五(6月25日)，綜合各大券商數據，孖展於下午3時半時暫錄59.3億元，超額認購22.1倍。主要券商中，富途借出38.6億元，華盛借出10億元，盈立借出5.5億元。

公司主要從事神經、外周血管介入醫療器械，直至去年，收入按年增463%至2763萬元；虧損按年擴大至1億元，2019年同期為6665萬元。公司預期今年內8款在研產品取得國家藥監局批准及進行商業化，實現管線產品組合推進。

另外引入了12名基石投資者，合共認購1.45億美元，當中包括富達及博裕資本。

歸創通橋醫療計劃發行共6000萬股，最多集資25.6億元，招股價介乎39.8元至42.7元，按一手（500股）入場費為21565.2元，料7月5日掛牌。摩根士丹利及中信證券為聯席保薦人。

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責任編輯 : 陳子謙