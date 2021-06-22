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【大嘥鬼】英國傳媒發現亞馬遜銷毀大量全新貨品　包括各樣家電、口罩

商業 15:33 2021/06/22

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《ITV News》報道，亞馬遜每年銷毀大量全新、或顧客退回的貨物。

有英國傳媒發現，網購巨頭亞馬遜（Amazon）每年平均棄置及銷毀倉庫內數百萬件全新貨品，引發環保爭議。

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《ITV News》報道，亞馬遜每年銷毀大量全新、或顧客退回的貨物，以減少貨存過多所引致的倉存成本。 ITV News秘密潛入亞馬遜其中一間位於英國的倉庫拍攝，發現裡面有大量貨品被標籤為「銷毀」（Destroy），貨品種類包括智能電視、手提電腦、風筒、未經開封的口罩等。

有一名亞馬遜前員工向ITV News透露，平均每星期棄置13萬件各式各樣的貨品，例如Dyson風扇、MacBook，甚至有2萬個仍在包裝內的口罩等。當中有一半貨品是全新，一半是經顧客退回。據報道指，這些貨品雖然可轉贈至慈善團體或弱勢社群。然而，這些銷毀貨品最終經貨車運至回收中心，甚至是堆填區。

綠色和平組織表示，亞馬遜以這種方式減少庫存令人震驚。該組織呼籲政府必須立即採取措施並立法阻止，亞馬遜若仍沿用這種營運模式，情況將會愈來愈差。 

亞馬遜回應有關報道，指現時正在努力實現產品零廢棄的目標，其首要任務是轉售、捐贈給慈善機構或回收任何未售出的產品。在英國，沒有任何貨物品被送往堆填區。

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責任編輯：葉泳珊

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