【營人物語@iM網欄】「梳打水減肥法」真的有效？

天妮邀請我和Gigi到她家作客，說要展示一下她剛購入的新玩意——梳打氣泡機。天妮沾沾自喜地說：「聽說只需三秒即可變成氣泡水，我在網上見到日本及韓國女生流行『梳打水減肥法』，能成功減掉8公斤重量！」

Gigi 拿起一杯梳打水，問我：「它真的有助減肥？」

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我解釋：「梳打水屬零熱量、不含脂肪及糖分的飲品，的確不會致肥，但亦並非直接有助減肥；只是一罐汽水約含7至10茶匙糖分，如飲用梳打水取代一般汽水的話，減少了熱量吸收，或可有助減磅。」

「至於所謂的『梳打水減肥法』，聲稱單靠飲用梳打水代替正餐，是一種極端的減肥方法。試想想，每日只靠飲水來維生，攝取熱量減少了，體重當然會輕，問題是所減去的只是身體水份和肌肉，並非真正減去脂肪。若回復正常飲食後，體重隨時反彈過來，過分節食更會減慢新陳代謝呢！」

天妮歎氣說：「早知原來沒減肥作用，我就不買這氣泡機了！」Gigi 靈機一觸地說：「也不用後悔！以後你可免費提供氣泡水，我們可用來加入酒精飲品，酒精稀釋了，我們豈不是都能千杯不醉？」

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我聽到後笑了一笑：「你想得太天真了！氣泡水內的二氧化碳反會加快酒精進入血液的速度，換句話說，會使你更容易喝醉！」

我再安慰天妮說：「氣泡水對身體並沒壞處，如果能讓你養成每天喝8杯水的習慣，對身體更是百利而無一害。你亦可以加入新鮮水果，又或數片檸檬或青檸，製成零卡路里的冰凍夏日飲品，總好比喝汽水吧！」

作者_馬詩慧（Joyce）簡介 畢業於英國薩里大學，主修食品科及營養學，現任「尚營坊」營養師，持英國食品安全及危害分析重要管制點證書。 曾參與英國薩里大學運動前後飲食的代謝反應之研究項目及撰寫論文，及為「惠理集團有限公司」提供營養講座，推廣健康飲食知識。 曾為 「YOUNI」設計多款健康餐單主持超市購物之旅，教授會員選購低脂及健康之食品。

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