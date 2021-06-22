【新股IPO】醫脈通已通過上市聆訊 擬集資5億美元

內地互聯網醫療平台醫脈通科技已成功闖關，消息指醫脈通正進行上市前預路演評估投資者意向，預計星期五（25日）結束，並傳公司計劃集資5億美元（約39億港元），聯席保薦人為高盛及海通國際。

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根據醫脈通初步招股文件顯示，截至去年底止醫脈通平台可透過網站、桌面應用程序及移動應用程序登入，約有350萬註冊用戶，其中約240萬為執業醫生，佔中國全部執業醫生約58%。於去年第四季度，醫脈通平台每月平均活躍用戶數超過100萬人。

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記者：張以正