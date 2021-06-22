【Facebook】企業留意 Facebook廣告政策　違例者將被停用帳戶

Facebook自去年與企業因仇恨言論和假新聞等問題而加強管制其廣告條例及審核廣告內容。Facebook今日（22日）舉行的廣告政策與執行手法傳媒簡介會提供發放廣告的指引、政策及執行手法等資訊，供傳媒及潛在客戶參考。

【科技新知】MIT夥美軍研發智慧型纖維 可縫入衣服成穿載式裝置

Facebook產品行銷經理Supriya Singh指出，Facebook的廣告需付費並通過審查後才可發佈在包括Instagram、Facebook、Messenger等Facebook旗下應用程式。其廣告審查系統會審查廣告內容、附帶的相片及影片、廣告引導用戶連接的位置（例如網頁）、目標訊息並調查申請廣告的客戶過去行為，例如客戶之前申請廣告被拒絕的次數及過去違規行為。而所有申請在Facebook投放的廣告會先通過其自動化審查系統，才會透過廣告投放系統發布在Facebook。

若廣告未能通過該系統，則需經由人工審查再審核。審核失敗的廣告有兩個方法再嘗試，一是重新制作或修改廣告，這情況下廣告會被視作新廣告再進入審核過程，二是請求Facebook重新對廣告進行審核，用戶可透過Account Quality服務查詢被拒絕的原因。而Facebook將限制不遵循其廣告政策及社區準則的客戶使用其平台，包括撤銷企業未來廣告資格及停用企業及旗下員工帳戶。

Facebook允許其他用戶舉布任何在其平台發放的廣告，用戶可在其公開的廣告庫查詢並直接舉布所有有效廣告。現時，香港及台灣用戶主要可以在三方面對廣告進行舉報，第一是廣告是否在規避Facebook的審核程序及執法系統，包括嘗試掩蓋廣告內容，第二是含色情成份的廣告，例如廣告的圖片專注於模特兒的馬甲線，第三是會引導用戶進入非功能性網頁的廣告，例如PDF檔案。

Singh亦在簡介會上表示，被舉報後的廣告會先進行人工審查，發現違反了Facebook廣告政策才會被移除。客戶亦可透過Account Quality服務查詢廣告被移除的原因。

【華為動向】華為首款電動車進入量產階段 目標本年第4季度交付1000部汽車

【Google程式】Google App不斷彈出「停止運作」警告訊息 一招暫時解決相關問題

記者：張凱琳