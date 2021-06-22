【ET講股通】孫運喜：反轉再反轉 同場加映答股環節（立即收看）（第二版︰加入文字內容）

恒指全日收報28309點，跌179點，大市總成交1,413億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，傳統經濟股表現未算壞，中石油 （00857） 升5.8%至3.62元，滙豐 （00005） 反彈0.4%至45.75元。惟新經濟股捱沽，騰訊 （00700） 跌2.9%至573.5元，美團 （03690） 跌3%至292.8元。

舊經濟股受捧 新經濟股捱沽

隔晚美股大幅反彈，惟港股未能跟隨，相信與反轉再反轉有關。儲局上周中議息聲明放鷹，美股受壓，昨晚市場開始消化有關消息，加上再有儲局官員放鴿，包括主席鮑威爾提前公布的發言稿指美國經濟增長強勁，以及紐約儲行行長指通脹僅屬暫時性，推動美股大幅反彈，惟納指升幅明顯少於道指。

展望後市，恒指即市一度失守28300點，貼近保歷加通道下方。恒生科指跌1.8%至7812點，同樣貼近保歷加通道下方。2013年收水恐慌時，時任儲局主席伯南克不經意透露收水口風，以致股市大跌，後市宜緊盯鮑威爾會否重蹈覆轍。另外，留意恒生科指能否守住保歷加通道底部。猶幸A股表現硬淨，為港股帶來一定支持。

【「ET講股通」問股環節，包括︰中華煤氣、泡泡瑪特、微創醫療、藥明巨諾、融創服務︰立即觀看】

如有股票疑難，歡迎留言問股【按此】

《香港經濟日報集團》免責聲明

本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。